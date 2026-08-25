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Търговски спор: Канада обявява ответни мита срещу САЩ

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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По света
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Очаква се днес Канада да обяви ответни мита срещу Съединените щати.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заплаши да повиши американските мита върху автомобилите и стоманата от Канада до 50 на сто от 1 януари. С това, което ескалира търговския конфликт. Канада продава около 70% от стоките си на Съединените щати. Отава е основният клиент на 26 щата. Канадският премиер Марк Карни настоя, че страната му няма да приеме търговска сделка „на каквато и да е цена“ или „в рамките на каквито и да е срокове“.

#САЩ #американски мита #Канада

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