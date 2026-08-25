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Марко Николич: Вярвам, че сме готови за Левски

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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"Ще караме стъпка по стъпка", заяви треньорът на АЕК Атина преди реванша със "сините" в плейофите на Шампионската лига.

марко николич вярвам сме готови левски
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Марко Николич предупреди футболистите и феновете на АЕК Атина, че Левски е стабилен съперник. Треньорът на гърците обаче е оптимист преди реванша от плейофите на Шампионската лига, който ще се изиграе утре (сряда) от 22:00 часа. Първият мач в София завърши 0:0.

"Ще се насладим на атмосферата пред нашите привърженици и ще направим малки стъпки за спечелване на мача. Уважаваме противника, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат", започна той.

"Това е мач като всички останали - два отбора, 11 на 11. Имаме възможността да изиграем важен двубой на нашия терен и очаквам прекрасна футболна вечер. Искам да вървим стъпка по стъпка и да не бързаме, защото първите минути са важни, но следващите са още по-важни", продължи наставникът.

"Изцяло сме посветени на утрешния мач, защото той е изключително важен. Когато се справяш добре, тези двубои дават бууст и енергия. Това е съвсем нормално във футбола. Повишават самочувствието и помагат да си по-добре подготвен за следващия голям мач", добави треньорът на гръцкия шампион.

Специалистът се върна към двубоя в София преди седмица, но сподели, че не иска да го анализира.

"В София играхме пред техните привърженици, а утре сме пред нашите. Както казах, отново ще караме стъпка по стъпка. Срещу нас имаме много сериозен противник и всички трябва да разберат, че той е труден. Трябва да намерим начин да ги накараме да не бъдат толкова стабилни, колкото в София. Ще видим кой ще предизвика повече проблеми. Не искам да анализирам толкова първия мач, защото той вече е в миналото. Интересува ме утрешният и вярвам, че сме готови“, заяви Николич.

#Марко Николич #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина

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