Марко Николич: Вярвам, че сме готови за Левски

Марко Николич предупреди футболистите и феновете на АЕК Атина, че Левски е стабилен съперник. Треньорът на гърците обаче е оптимист преди реванша от плейофите на Шампионската лига, който ще се изиграе утре (сряда) от 22:00 часа. Първият мач в София завърши 0:0.

"Ще се насладим на атмосферата пред нашите привърженици и ще направим малки стъпки за спечелване на мача. Уважаваме противника, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат", започна той.

"Това е мач като всички останали - два отбора, 11 на 11. Имаме възможността да изиграем важен двубой на нашия терен и очаквам прекрасна футболна вечер. Искам да вървим стъпка по стъпка и да не бързаме, защото първите минути са важни, но следващите са още по-важни", продължи наставникът.

"Изцяло сме посветени на утрешния мач, защото той е изключително важен. Когато се справяш добре, тези двубои дават бууст и енергия. Това е съвсем нормално във футбола. Повишават самочувствието и помагат да си по-добре подготвен за следващия голям мач", добави треньорът на гръцкия шампион.

Специалистът се върна към двубоя в София преди седмица, но сподели, че не иска да го анализира.