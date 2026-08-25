Алекс Сентейес: Мачът с АЕК е наградата за всички в Левски, това е сбъдната мечта

Защитникът на Левски Алекс Сентейес определи предстоящия реванш срещу АЕК Атина като сбъдната мечта и награда за труда на всички в клуба. Испанецът говори на официалната пресконференция преди решаващия сблъсък от плейофите на Шампионската лига.

След нулевото равенство в София битката за място в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир остава напълно отворена. Сентейес призна, че още при пристигането си на „Герена“ е бил наясно с възможността да играе в квалификациите на Шампионската лига, но с успешния поход на отбора амбициите му са станали още по-големи.

"Когато дойдох в Левски, ми бе ясно, че имам шанс да играя в предварителните кръгове на Шампионската лига. С времето започнах да мечтая и за повече. Извървяхме труден път, но показахме, че можем да стигнем дотук“, заяви Сентейес.

Испанският защитник е спокоен преди големия мач в Атина и вярва, че Левски има необходимите качества да направи последната крачка. Според него основният фокус не трябва да бъде върху действията на АЕК, а върху собственото представяне на „сините“.

"Подготовката за тази среща е основно върху това как ние ще играем. Трябва да вземем предвид индивидуалните качества на футболистите им, но всъщност всичко си зависи от нас. Искаме да наложим нашия стил на игра и да постигнем важна победа“, категоричен беше футболистът.

Особено впечатление на Сентейес прави атмосферата в състава на Левски преди един от най-важните мачове за клуба през последните години. По думите му футболистите са пределно мотивирани, а напрежението не пречи на здравословния климат в съблекалнята.

"В съблекалнята виждам доста емоции, доста страст. Климатът е много здравословен и всички сме мотивирани да спечелим мача. Ще видите точно това утре“, обеща защитникът.

Сентейес призна още, че след трансфера си на "Герена“ е останал приятно изненадан от нивото на отбора и работата на спортно-техническия щаб.

За испанеца достигането до решителния плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига вече е голямо постижение, но Левски няма намерение да спира дотук.