Медиите в Гърция: Това е мачът на сезона за АЕК

АЕК Атина и Левски се изправят тази вечер в решаващия реванш от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на Allwyn Arena започва в 22:00 часа българско време, а първата среща в София завърши без голове.

Гръцките медии определят двубоя като една от най-важните вечери в най-новата история на АЕК. В публикациите от последните дни доминират очакванията за пълен стадион, огромен натиск върху домакините и завръщане на клуба в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

В същото време прегледът на водещите гръцки спортни издания показва, че Левски не е възприеман като съперник, който АЕК може да подцени. Напротив – нулевото равенство в София, организацията на българския отбор и силното му представяне в последните мачове са сред основните теми преди реванша.

„Мачът на сезона“ за АЕК

Sport-FM определя реванша като историческа вечер за АЕК и акцентира върху огромния залог пред тима на Марко Николич. Според изданието клубът, ръководството, футболистите и привържениците са концентрирани изцяло върху възможността да достигнат до основната фаза на Шампионската лига.

В същия дух е и позицията на държавната гръцка информационна агенция ANA-MPA, която подчертава, че подобни възможности се появяват рядко в историята на един футболен клуб и затова не бива да бъдат пропускани. Sport-FM цитира и вратаря Томас Стракоша, който определя реванша с Левски като най-важния мач за сезона и подчертава, че за всеки футболист е мечта да играе в Шампионската лига. Така в гръцкия информационен поток двубоят е представен не просто като поредния квалификационен мач, а като възможност АЕК да направи решаваща крачка обратно към европейския елит.

Домакинството е представяно като основното оръжие

Gazzetta поставя силен акцент върху атмосферата в Нова Филаделфия. Заглавието „Със силата на Филаделфията към звездите!“ показва водещата линия в гръцкия прочит – АЕК трябва да използва домакинския фактор, за да преодолее Левски. Очакването е Allwyn Arena да бъде изпълнена, а публиката да окаже максимален натиск върху българския шампион. Именно домакинството е един от аргументите, с които гръцките медии обясняват защо АЕК е фаворит преди реванша. Tanea също поставя акцент върху пълните трибуни и очакването привържениците на АЕК да дадат необходимата подкрепа на отбора.Гръцките издания използват изрази като „пещта на Нова Филаделфия“, „силата на Филаделфия“ и „пътят към звездите“, което показва колко големи са очакванията към домакините.

0:0 в София остави всичко отворено

Един от най-важните изводи от публикациите е, че гръцката преса не приема резултата от първата среща като гаранция за класиране на АЕК. Sport-FM отбелязва, че АЕК е бил по-добрият отбор в София и е създал по-добрите възможности, но не е успял да реализира. Именно липсата на гол е представяна като основния пропуск на гръцкия шампион.

Gazzetta също обръща внимание на защитата на АЕК. След първата среща изданието анализира представянето на Аролд Мукуди и Филипе Релвас, които според статистическите данни са ограничили значително нападението на Левски. От гръцка гледна точка задачата пред АЕК тази вечер е следователно ясна – да наложи натиск, да създаде положения и този път да намери гола, който липсваше в София.

Левски не е подценяван

Въпреки доминиращия патриотичен тон в гръцките публикации, анализът на Левски е далеч от подценяващ. Особено внимание привлече победата на „сините“ с 6:0 срещу Спартак Варна. Gazzetta отбелязва, че Левски е влязъл в реванша с високо самочувствие и продължава силната си серия в българското първенство. За гръцките журналисти това е важен сигнал – АЕК няма да срещне отбор, който е загубил увереност след 0:0 в първия мач. Напротив, Левски пристига в Атина след убедителна победа и с ясното съзнание, че при гол на гостите натискът върху АЕК ще стане още по-голям.

Николович има две основни дилеми

Спортната преса в Гърция отделя сериозно внимание на избора на Марко Николич за стартов състав. Sport-FM посочва две основни въпросителни – състоянието на Абубакари Койта и избора на нападателната конфигурация. Впоследствие Койта е получил зелена светлина и е на разположение на треньора. Това е една от важните кадрови новини преди срещата. Очакванията са Николич да не прави сериозни промени спрямо състава от София, но гръцките медии предполагат корекции най-вече в атаката. Причината е очевидна: АЕК трябва да намери начин да превърне предполагаемото си териториално преимущество в голове.

Гръцките медии очакват АЕК да атакува

От публикациите се оформя сравнително единодушна картина за тактическия сценарий. АЕК се очаква да има повече притежание на топката и да се опита да притисне Левски още от началото. Домакините са тези, които имат по-голяма необходимост да поемат инициативата, тъй като равенство с голове би поставило българския отбор в изгодна позиция. Това е и основната тревога за гръцките анализатори: АЕК трябва да атакува, без да даде на Левски пространства за контраатаки. Нулевото равенство от първия мач прави първия гол изключително важен.

Стракоша: „Заслужаваме да продължим“

В навечерието на реванша вратарят на АЕК Томас Стракоша заявява, че това е най-важният мач за сезона и че след всичко, което отборът е преминал, заслужава да продължи напред. Изказването е показателно за психологическото състояние на домакините. От една страна, футболистите говорят с увереност за класиране. От друга, самото определяне на срещата като „най-важния мач за сезона“ показва огромното напрежение, което е концентрирано върху АЕК.

Николович: висока интензивност и без подценяване

Старши треньорът Марко Николич също очаква мач с висока интензивност. Гръцките медии подчертават, че той не говори за лесно класиране и не подценява Левски. Основната му теза е, че АЕК трябва да покаже необходимото ниво в решаващия момент. Това е съществен детайл в гръцкото отразяване – въпреки че АЕК е домакин и е определян като фаворит, в официалните изказвания няма усещане за сигурност.

Финансовият залог е огромен

Друг водещ мотив в гръцката спортна преса е финансовият ефект от класирането. Влизането в основната фаза на Шампионската лига означава десетки милиони евро за клуба. Поради това двубоят е представян не само като спортна битка, но и като среща с огромно значение за бъдещето на АЕК. В гръцкия спортен информационен поток беше разпространена информацията за голяма премия за футболистите на Левски при отстраняване на АЕК. Това допълнително засилва впечатлението, че българският шампион ще играе в Атина за резултат, а не само за оцеляване.

Марко Груич е сред имената, които се следят

Гръцките медии следят и пристигането на Левски с Марко Груич. Novasports обръща внимание на включването на сръбския полузащитник в групата за Атина, като едновременно с това подчертава финансовия стимул пред българския шампион. За гръцките анализатори присъствието на Груич е още един знак, че Левски разполага с достатъчно качество и опит, за да бъде опасен в решаващата среща.

Българските фенове също са част от сюжета

SDNA и други гръцки издания следят организацията около гостуващите привърженици на Левски. Темата за българската публика е второстепенна спрямо огромния интерес около феновете на АЕК, но присъствието на „сините“ в Атина е отразено като част от общата картина около двубоя. Така атмосферата на стадиона се очаква да бъде един от най-важните съпътстващи фактори на срещата