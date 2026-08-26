Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни

Военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия заяви, че изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Той уточни, че те са разузнавателни дронове и дронове примамки, предимно руски – от моделите „Гербер“ и „Зала“. Има и украински.

Българските сапьори действат професионално. Стоянов призова гражданите при откриването на такива БПЛА да подадат сигнал, но да не приближават, докато не дойдат специалистите по обезвреждане.

Министърът посочи, че докато има военни действия, е логично дронове да изплуват на нашия бряг поради водните течения и въздушния пренос.



