26 предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота във ВСС

Общо 26 инициативни предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет са постъпили до изтичането на тридневния срок, заяви проф. д-р Янка Тянкова от ПГ „Прогресивна България“.

проф. д-р Янка Тянкова, ПГ „Прогресивна България“: „Днес изтече тридневния срок за съставяне на списъка с инициативните предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота в Народното събрание. Общо до този момент са постъпили 26 инициативни предложения, направени от представители на неправителствените организации с най-голям процент от инициативни предложения. Също и предложения направени от съдии, прокурори, университетски преподаватели, от университети и от физически лица.“

Тя допълни още, че от така посочените предложения 20 са за съдийската квота, а останалите 6 са за прокурорската квота.

проф. д-р Янка Тянкова, ПГ „Прогресивна България“: „Самият списък, който днес ще бъде оповестен съдържа входящият номер на подаденото заявление от лицето, което е инициирало производството. Трите имена на кандидата и лицето, което прави инициативното предложение. Това ще бъде съдържанието на списъка, с който всъщност ние ще сложим край на т.н. несъщинска или предварителна фаза по производството по номиниране на кандидати за ВСС от парламентарната квота както в частта за съдийската, така и за прокурорската.“

Тя допълни още, че след публикуване на този списък вече тече нов 14-дневен срок, в който започва вече същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота, която инициатива вече принадлежи на всеки един от народните представители или на група народни представители.