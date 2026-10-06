БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
Чете се за: 00:32 мин.
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница

Шофьорът на камион, укрил наркотици за над 2 милиона евро, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
шофьорът камион укрил наркотици милиона евро остава ареста
Слушай новината

Бургаският апелативен съд потвърди първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо шофьора на товарен автомобил, обвинен за контрабанда на 20 кг кокаин и 25,5 кг марихуана през граничния пункт „Лесово”. Това съобщиха от съда. Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

40-годишния мъж беше задържан на 25 септември при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници". Откритите наркотични вещества бяха оценени на над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервоара на камиона, обвит с оловна риза, за да се заблуди рентгеновата проверка.

На 28 септември Окръжният съд в Ямбол уважи искането на Окръжната прокуратура в Ямбол обвиненият в контрабанда на наркотици в особено големи размери Дойчин Петров да бъде оставен за постоянно в ареста. Сега съдът в Бургас потвърди решението.

Апелативният съд приема, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за възможността обвиняемият да е извършил престъплението, в което е обвинен и е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан, се казва в решението на съда.

Представената от прокурора в съдебното заседание експертна справка относно физикохимическо изследване на веществата от два произволно избрани пакета, подкрепя обвинителната теза и извода на съда за обоснованост на предположението за съпричастност на обвиняемия към деянието, посочиха още от пресслужбата на Бургаския апелативен съд.

Предвиденото наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, както и данните за предходни осъждания на шофьора, съдът намира за обстоятелства, годни да мотивират желание за укриване и избягване на евентуалното реализиране на наказателна отговорност, както и да извърши престъпление, се посочва още в мотивите на съда.

#укрити наркотици #пункт "Лесово"

Последвайте ни

ТОП 24

Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
1
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
2
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото време
3
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото...
„Под прикритие“ се завръща след 10 години: Предпремиерата на шестия сезон
4
„Под прикритие“ се завръща след 10 години:...
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за последните 6 месеца
5
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25
6
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
6
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския...

Още от: Сигурност и правосъдие

Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за последните 6 месеца
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за последните 6 месеца
Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25 Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
Чете се за: 04:35 мин.
Няма инфорация за моряците от потъналия кораб, съобщи областният управител на Варна Няма инфорация за моряците от потъналия кораб, съобщи областният управител на Варна
Чете се за: 01:35 мин.
Първи коментари в парламента: От ПП и ДБ поискаха свикване на Консултативния съвет по национална сигурност Първи коментари в парламента: От ПП и ДБ поискаха свикване на Консултативния съвет по национална сигурност
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25 Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Първи коментари в парламента: От ПП и ДБ поискаха свикване на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Йордан Божилов: Изключителната икономическа зона е приравнена на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дрон удари кораб в Черно море край Румъния вчера, какви мерки...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ