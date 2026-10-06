Шофьорът на камион, укрил наркотици за над 2 милиона евро, остава в ареста

Бургаският апелативен съд потвърди първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо шофьора на товарен автомобил, обвинен за контрабанда на 20 кг кокаин и 25,5 кг марихуана през граничния пункт „Лесово”. Това съобщиха от съда. Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

40-годишния мъж беше задържан на 25 септември при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници". Откритите наркотични вещества бяха оценени на над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервоара на камиона, обвит с оловна риза, за да се заблуди рентгеновата проверка.

На 28 септември Окръжният съд в Ямбол уважи искането на Окръжната прокуратура в Ямбол обвиненият в контрабанда на наркотици в особено големи размери Дойчин Петров да бъде оставен за постоянно в ареста. Сега съдът в Бургас потвърди решението.

Апелативният съд приема, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за възможността обвиняемият да е извършил престъплението, в което е обвинен и е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан, се казва в решението на съда.

Представената от прокурора в съдебното заседание експертна справка относно физикохимическо изследване на веществата от два произволно избрани пакета, подкрепя обвинителната теза и извода на съда за обоснованост на предположението за съпричастност на обвиняемия към деянието, посочиха още от пресслужбата на Бургаския апелативен съд.

Предвиденото наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, както и данните за предходни осъждания на шофьора, съдът намира за обстоятелства, годни да мотивират желание за укриване и избягване на евентуалното реализиране на наказателна отговорност, както и да извърши престъпление, се посочва още в мотивите на съда.