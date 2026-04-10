Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

Безплатни ваксини срещу грип за деца – държавата с нова мярка

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:55 мин.
Програмата цели да намали тежките случаи и финансовата тежест за родителите

Снимка: илюстративна
Министерство на здравеопазването предлага безплатни ваксини срещу грип за деца от 6 месеца до 7 години, както и за подрастващите с хронични заболявания до 17 години. Мярката цели да ограничи тежката заболеваемост, тъй като данните показват, че през тази зима хоспитализациите при деца до 14 години са скочили с 36 %. На този фон нарастват и разходите на родителите за лечение, както и за болнични, които също са увеличили близо три пъти.

Валерия Димитрова от Велико Търново е майка на две момичета. Преди три години по-голямото ѝ дете се разболява тежко от грип А, който протича с усложнения.

Валерия Димитрова – родител: "Тогава не ги бях ваксинирала и съответно взех много информирано решение и всяка следваща година започнахме да се ваксинираме цялото семейство."

Проблем за много родители обаче се оказва достъпът до противогрипните ваксини.

Валерия Димитрова – родител: "В аптечната мрежа ваксините са много трудни за намиране, записваме с списъци, чакаме, обаждат ни се когато има доставка. За съжаление аз имам страшно много приятелки, които не успяха да се уредят с ваксина, просто няма в аптечната мрежа."

Националната програма за безплатни ваксини би улеснила много родителите – от една страна, с намирането на назални и инжекционни ваксини, а от друга – финансово, категорична е педиатърът д-р Ренета Тодорова.

д-р Ренета Тодорова – педиатър: "През последните години наблюдаваме ръст на заболеваемост, особено сред уязвимите групи, апелирам родители да поставят противогрипната ваксина, тъй като ваксинопрофилактиката си остава единственият ефективен и най-надежден метод, с който ние да защитим нашите деца и съответно обществото. По този начин ще намалим броя на хоспитализациите, ще намалим тежките усложнения."

Странични ефекти след поставянето на ваксината са рядко срещани за разлика от усложненията, причинени от грип, подчертава д-р Тодорова.

д-р Ренета Тодорова – педиатър: "Усложненията от грипния вирус могат да предизвикат бронхити, пневмонии, в някои случаи и до засягане на централната нервна система и цефалити, които са много сериозно, тежко усложнение."

Мярката, която предлага Министерство на здравеопазването е публикувана за обществено обсъждане и се очаква да започне да се изпълнява още от тази година.

#ваксини срещу грип #Министерство на здравеопразването #противогрипни ваксини

