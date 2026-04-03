БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Министерството на здравеопазването предлага безплатни ваксини срещу грип

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
министерството здравеопазването предлага безплатни ваксини грип
Слушай новината

Министерството на здравеопазването предлага да бъдат осигурени безплатни ваксини срещу грип за деца от 6 месеца до 7 години включително, както и за деца с хронични заболявания до 17 навършени години. Те ще се прилагат по желание на родителите от общопрактикуващите лекари.

Мярката е заложена в проекта на Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата за периода 2026-2030 г., който е публикуван за обществено обсъждане. По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото.

По програмата ще се осигуряват два вида ваксини – инжекционни и назални (под формата на спрей). Инжекционни ваксини са предвидени за децата до 2 г. и за тези с хронични заболявания. За групата от 2 до 7 г. са предвидени и от двата вида ваксини. Преценката кой вид да бъде приложена, ще е на лекаря.

Грипът остава водеща причина за тежки заболявания при децата у нас. Хоспитализациите в групата до 14 години са нараснали от 22% през 2022 г. до над 36% през 2026 г., а в пиковите месеци всяко второ болно дете е с грип. Тази висока заболяемост е довела до 180% ръст в разходите за болничен на родител за гледане на дете с грипно заболяване през последните три години.

Общият прогнозен финансов ресурс за петгодишния период е над 16 милиона евро. С новата програма се разширява обхватът на безплатната имунизация срещу грип. След хората на и над 65 години, за които такава възможност съществува от 2019 г., фокусът вече се поставя и върху децата като следваща уязвима група.

Министерството на здравеопазването подчертава, че ваксинацията е най-ефективният и икономически целесъобразен начин за предпазване от грип и неговите усложнения. До момента основните пречки пред детската имунизация у нас бяха свързани с ограничената достъпност на ваксините в аптечната мрежа и финансовата тежест за родителите – бариери, които новата държавна политика постепенно ще преодолява.

#деца от 6 месеца до 7 години #срещу грип #министерство на ззравеопазването #безплатни ваксини

Последвайте ни

Още от: Общество

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ