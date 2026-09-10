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От "Прогресивна България" ще внесат законопроект, свързан с офертите за бързи кредити

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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От "Прогресивна България" ще внесат законопроект, свързан с офертите за бързи кредити
Снимка: БТА
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Ще внесем законопроект за промени в Закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примамващите оферти за бързи кредити, каза народният представител от "Прогресивна България" Константин Проданов на брифинг в Народното събрание.

Той посочи, че има сигнали за "гаражни оператори", които примамват с оферти за бързи кредити. Очевидно има фирми, които оперират на ръба на закона, доста често и извън него, които разчитат и на тактики на сплашване и извиване на ръце. Има ръст на кредитите и на все повече българи им се налага да прибягват до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов.

"Целта е да достигнем максималната защита на потребителите, допълни Проданов. По думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Този законопроект транспонира европейска директива и Министерството на икономиката е направило допълнителни предложения за подсилване на защитата за потребителите и изсветляване на сектора. Според нас те са добра първа стъпка, но не са достатъчни", обясни той.

"Между първо и второ четене ще внесем предложения за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягват до тази услуга в късните часове на деня. Ще въведем и забрана осъжданите за улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити, ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз", отбеляза Проданов.

"Нашата парламентарна група и Комисията по бюджет и финанси разработват промени в сектора от над един месец. Успяхме да обследваме всяка порочна практика, каза депутатът от ПБ Здравко Марков. Убедени сме, че трябва да затворим всяка възможност за заобикаляне на закона, като вдигнем капитала на фирмите за бързи кредити, ограничим изцяло франчайз модела и други подобни, които дават възможност на оператор да преотдава почти безплатно лиценза си, посочи той. Важно е да кажем, че от днес потребителите могат да бъдат спокойни, защото мутрите нямат място в бизнеса с бързи кредити и тяхното време в него приключва сега", добави Марков.

Във връзка с предложението на "Демократична България" да се забрани рекламата на хазарта Проданов коментира, че приветства предложението, но те ще предложат по-прецизирана и изчистена концепция за ограничаването на рекламата, което да не доведе до значително увеличаване на сивия сектор.

#"Прогресивна България" #законопроект #бързи кредити

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