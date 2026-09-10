Ограбиха 70-годишен мъж край Созопол, четирима са задържани

Четирима души са задържани за грабеж над 70-годишен мъж в созополското село Крушевец. Случаят е разкрит само часове след нападението, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден малко след 5:00 часа тази сутрин. По първоначални данни мъжът е бил нападнат в дома си, пребит и вързан с тиксо.

Нападателите отнели 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, както и мобилен и стационарен телефон.

След проведени огледи, разпити, претърсвания и изземвания криминалистите стигнали до предполагаемите извършители. Задържани са трима мъже на 36, 37 и 41 години и 39-годишна жена.

Всички отнети при грабежа пари, ценности и вещи са открити и иззети.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Бургас.