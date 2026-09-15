Битката за "Златната топка“ се разгаря, Кейн води пред Ямал и Мбапе

По-малко от две седмици преди края на гласуването за "Златната топка“ битката за най-престижното индивидуално отличие във футбола остава изключително оспорвана. Вотът на определените от "France Football“ 100 журналисти приключва на 28 септември, а част от водещите кандидати и техните клубове вече открито защитават своите претенции за наградата.

Сред най-активните са Ламин Ямал и Килиан Мбапе, които не крият убеждението си, че заслужават отличието.

"Аз заслужавам „Златната топка“. Мбапе и аз сме най-добрите... но аз я заслужавам“, заяви Ямал в интервю за Хорхе Валдано. Французинът също постави себе си на първо място: "За кого бих гласувал? За себе си. Вярвам, че мога да я спечеля тази година“.

Подкрепа за Ямал дойде и от ръководството на Барселона. Вицепрезидентът Рафа Юсте изрази надежда, че испанският национал ще получи наградата. На противоположната страна застана треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо, който защити кандидатурата на Мбапе с аргумента за индивидуалното му представяне през лятото.

Въпреки активните кампании около двете звезди, именно Хари Кейн в момента е начело сред фаворитите на букмейкърите. Коефициентите за английския нападател варират между 1,57 и 1,70, докато Ямал е втори с диапазон между 3,75 и 4,72. Следва Мбапе с коефициенти между 7,00 и 9,00, а Родри също е сред водещите претенденти.

Байерн също се включи активно в кампанията, като публикува видео в подкрепа на Кейн. В него за англичанина говорят негови съотборници, сред които Майкъл Олисе, Луис Диас, Йошуа Кимих, Серж Гнабри и Йонатан Та.

"Той отбеляза 70 гола, а освен головете беше изключително важен за отбора. Когато водим с 3:0 и той не е отбелязал, не е нещастен“, заяви Кимих.

Сред испанските кандидати е и Родри, макар около неговата кандидатура да няма толкова активна кампания. Фабиан Руис също не скри амбициите си и призна, че мечтае да бъде максимално близо до трофея и би приел спечелването му като огромна чест.

Пари Сен Жермен от своя страна залага на колективна стратегия и подкрепя своите номинирани футболисти като цяло. Луис Енрике заяви, че според него наградата трябва да бъде спечелена от играч на парижани.

Настоящият носител Усман Дембеле също подкрепи тази позиция, макар да не постави себе си сред фаворитите.

"Никога не се занимавам с тези неща. Никога не бих гласувал за себе си. Мисля, че "Златната топка“ ще остане в ръцете на футболист на ПСЖ“, коментира французинът.

Сред претендентите продължава да бъде и Лионел Меси, който заема пето място сред фаворитите на букмейкърите. Аржентинецът получи подкрепа и от треньора си в Интер Маями Хавиер Ойос, който заяви след мача срещу Нешвил, че тимът отново участва в битката за най-голямата индивидуална награда.

Така последните дни до 28 септември се очертават като решаващи в една от най-отворените надпревари за „Златната топка“. Победителят ще стане известен на 16 октомври в Лондон, когато един от 30-те номинирани ще получи отличието.







