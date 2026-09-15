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Кристиано Роналдо с мащабен ход, може да стане съсобственик на Ал Насър

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Спорт
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Португалската суперзвезда и още четирима инвеститори подготвят оферта за клуба, като всеки от тях е готов да вложи поне 92 милиона евро

кристиано роналдо мащабен ход стане съсобственик насър
Снимка: БГНЕС
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Кристиано Роналдо може да направи следващата голяма крачка в отношенията си с Ал Насър и да се превърне от водещ футболист в един от собствениците на саудитския клуб. Според информация на DAZN Portugal португалецът участва в подготовката на оферта за придобиването на Ал-Насър.

41-годишният нападател е част от група от общо петима потенциални инвеститори. Според информацията всеки от тях възнамерява да вложи най-малко 92 милиона евро в евентуалната сделка.

Ако плановете бъдат реализирани, това би означавало нов етап в кариерата на Роналдо, който вече близо четири години е една от централните фигури не само в Ал-Насър, но и в развитието и популяризирането на саудитския футбол.

Португалецът пристигна в Рияд през декември 2022 година, след като преди това носеше екипите на Спортинг, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.

Роналдо е петкратен носител на "Златната топка“ и петкратен победител в Шампионската лига. С националния отбор на Португалия той триумфира на Европейското първенство, а към колекцията си добави и две титли от Лигата на нациите.

Евентуалното придобиване на дял в Ал-Насър би променило значително ролята му в клуба. Роналдо вече няма да бъде само най-разпознаваемото име на терена, а би получил и директно участие в собствеността на отбора, с който е свързан от края на 2022 година.

На този етап става дума за подготвяна оферта, а не за финализирана сделка. Предстои да стане ясно дали намеренията на Роналдо и останалите инвеститори ще доведат до реална промяна в собствеността на Ал-Насър.

#ФК Ал Насър #Кристиано Роналдо 

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