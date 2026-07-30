Сръбското правителство оцеля при вота на недоверие

135 депутати от Скупщината подкрепиха сръбското правителство при вота на недоверие след продължилите три дни дебати. Против бяха 40 депутати от общо 176.

Премиера Джуро Мацут заяви, че работата на правителството му няма да се оценява с думи, а с дела.

„Нашият отговор към гражданите ще бъде още повече работа, а не участие в конфликти“.

Председателя на парламентарната група на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Миленко Йованов заяви, че те няма да гласуват против правителство на Джуро Мацут, но подчерта, че е ясно, че изборите се приближават.

В Сърбия очакват предсрочния парламентарен вот да бъде проведен до два месеца, както обяви президентът Александър Вучич обяви.

До края на 2026 или в началото на 2027 г. трябва да се проведат и избори за държавен глава.