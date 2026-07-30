Заради критично ниските нива на р. Дунав в три сръбски общини е въведено бедствено положение

Днес бе въведено бедствено положение на териториите на сръбските общини Сомбор, Кула и Върбас, които се намират в автономната област Войводина (Северна Сърбия), предава сръбската редакция на Евронюз.

Беше посочено, че днес е регистриран историческият минимум на водното ниво на река Дунав от 127 см, което представлява сериозно предизвикателство за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав, предимно за напоителните системи, селскостопанското производство и други потребители.

Отпуснати са 270 милиона динара (около 2,3 млн. евро) за прилагане на извънредни мерки и дейности за осигуряване на функционалността на река Дунав и нейния най-голям приток и важна плавателна артерия във Войводина - река Тиса.

Снимки: БТА

Щабът за извънредни ситуации във Войводина ще продължи да следи обстановката на територията на областта и в съответствие със своите компетенции ще координира дейностите на всички институции с цел смекчаване на последиците от ситуацията, се казва в изявлението, цитирано от ТАНЮГ.