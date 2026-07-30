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Сърбия свиква кризисен щаб заради сушата и ниското ниво на Дунав

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Дунав, ниво, Белград
Снимка: БТА
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Сръбският премиер Джуро Мацут обяви, че ще бъде проведено извънредно заседание на Щаба за извънредни ситуации заради сушата и спада на нивото на река Дунав, съобщи телевизия N1.

Мацут заяви, че е поискал от вътрешния министър Ивица Дачич да свика заседанието, тъй като ниското ниво на реката застрашава напояването на земеделските площи и може да окаже влияние върху работата на ВЕЦ „Джердап“.

Сръбският премиер посочи, че страната е по-добре подготвена от други държави в региона за реакция при извънредни ситуации. Като пример той посочи участието на сръбски екипи в гасенето на мащабните пожари в Испания.

Вчера Белград обяви бедствено положение в три общини заради критично ниските нива на Дунав. Беше регистриран исторически минимум на водното ниво на река Дунав от 127 см.

В Унгария се наложи да бъде спрян един от реакторите на ядрената централа „Пакш“.

Също вчера успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52-ма души екипаж от круизния кораб "Viking Kvasir", който заседна в българския участък на река Дунав заради ниското ниво на реката.

До спасителната операция се стигна, след като плавателният съд заседна в нощта срещу вторник.

#свикване на кризисен щаб #ниско ниво на Дунав #Сърбия

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