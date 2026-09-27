БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Миланов, Рами Киуан, Радослав Росенов и Ангел Русев в предаването "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 27 септември от 12:30 ч. по БНТ 1!

георги миланов ангел русев предаването арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази неделя в "Арена Спорт" ще видите:

За старта на националния отбор в Лигата на нациите и битката в Първа лига - гост в студиото Георги Миланов.

Димитър Илиев ще коментира на живо от Пловдив загубата на България от Люксембург в Лигата на нациите.

В навечерието на световното първенство отново проблеми за щангистите. Има ли разрешение? На живо от Русе ще включим шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

България с два медала от европейското първенство по бокс. Ще говорим с бронзовия медалист Рами Киуан и шампиона Радослав Росенов.

Балкан се цели високо преди началото на новия баскетболен сезон у нас.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 27 септември от 12:30 ч. по БНТ 1!

#Георги Миланов #Ангел Русев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
3
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
4
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
Франция и Полша посягат към титлата на Евроволей 2026
6
Франция и Полша посягат към титлата на Евроволей 2026

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Български футбол

Емил Ценов: Не смятам, че е имало надиграване
Емил Ценов: Не смятам, че е имало надиграване
Здравко Димитров: Ще си вземем поука Здравко Димитров: Ще си вземем поука
Чете се за: 01:05 мин.
Кирил Котев: Показахме стари слабости Кирил Котев: Показахме стари слабости
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Димитров: Има някакъв психологически проблем в отбора Александър Димитров: Има някакъв психологически проблем в отбора
Чете се за: 02:22 мин.
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
13449
Чете се за: 04:32 мин.
Футболните национали до 19 години сътвориха равенство с Унгария в Сърбия Футболните национали до 19 години сътвориха равенство с Унгария в Сърбия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)
Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Илин Димитров: TUI ни гарантира двойно увеличение на туристите – от 200 000 на 400 000 души Илин Димитров: TUI ни гарантира двойно увеличение на туристите – от 200 000 на 400 000 души
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ) Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Папа Лъв XIV отправи молитви за Франция от пещерата Масабиел
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран очаква официалния отговор на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Спасителни екипи откриха още две тела в срутилата се сграда в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ