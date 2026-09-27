Георги Миланов, Рами Киуан, Радослав Росенов и Ангел Русев в предаването "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена Спорт" ще видите:

За старта на националния отбор в Лигата на нациите и битката в Първа лига - гост в студиото Георги Миланов.

Димитър Илиев ще коментира на живо от Пловдив загубата на България от Люксембург в Лигата на нациите.

В навечерието на световното първенство отново проблеми за щангистите. Има ли разрешение? На живо от Русе ще включим шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

България с два медала от европейското първенство по бокс. Ще говорим с бронзовия медалист Рами Киуан и шампиона Радослав Росенов.

Балкан се цели високо преди началото на новия баскетболен сезон у нас.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 27 септември от 12:30 ч. по БНТ 1!