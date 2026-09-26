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Футболните национали до 19 години сътвориха равенство с Унгария в Сърбия

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Спорт
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Втори пореден равен резултат за момчетата на Атанас Рибарски на турнира "Стеван Вилотич-Челе".

футболните национали години сътвориха равенство унгария сърбия
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Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 срещу Унгария във втория си двубой от международния турнир "Стеван Вилотич-Челе" в Сърбия. Воденият от Атанас Рибарски състав записа второ поредно равенство в надпреварата след същия резултат срещу домакините в първата си среща.

Унгария поведе в 38-ата минута, но българските национали успяха бързо да възстановят равенството. В 42-ата минута капитанът Калоян Божков се разписа за 1:1, като този резултат се запази до последния съдийски сигнал.

В първия си двубой от турнира България завърши 1:1 срещу Сърбия, а попадението за националите беше дело на Кристиян Горянов.

Последната среща на България U19 в надпреварата е срещу Румъния на 29 септември от 14:30 часа в Сента.


състав на България U19: Пламен Панев, Борислав Стоичков, Алекс Тунчев, Атанасиос Туфас, Марто Бойчев, Даниел Кирилов, Даниел Манолев, Ростислав Костенски, Радостин Стоилов, Калоян Божков (к), Веселин Бачев.

#Национален отбор на Унгария по футбол за юноши до 19 години #Български национален отбор по футбол за юноши до 19 години

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