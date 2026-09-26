Република Ирландия ще срещне Израел след 24 часа в Лигата на нациите

Мачът е обект на засилено внимание, откакто двата отбора бяха изтеглени чрез жребий да играят един срещу друг през февруари.
Република Ирландия ще изиграе мача си от Лигата на нациите по футбол срещу Израел в неделя, след като в отбора се проведе гласуване дали да се състои срещата, заявиха в събота Футболната асоциация на страната (ФАИ).
Ирландците отложиха своята пресконференция преди двубоя в Унгария, като се забави и тренировката на отбора. Това се наложи, за да могат да продължат разговорите между ирландските футболисти, треньорския щаб и ръководството, след като един от играчите обяви намерението си да напусне състава.
Мачът е обект на засилено внимание, откакто двата отбора бяха изтеглени чрез жребий да играят един срещу друг през февруари, тъй като Република Ирландия е един от най-сериозните европейски критици на войната на Израел в Газа. В страната дори се проведоха протести с искане "зелените" да не играят в срещите с Израел.
"Тази сутрин един от играчите изрази пред старши треньора нежеланието си да участва в този мач и заяви намерението си да напусне състава. В рамките на последните може би 90 минути, проведохме гласуване в тима, за да установим нагласите им относно провеждането на мачовете, и значително мнозинство се обяви за продължаване на нашето участие", заявиха от ФАИ пред медиите.
Първоначално дори пътуването на тима на Република Ирландия за мача с Израел беше поставено под въпрос.