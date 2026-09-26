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Република Ирландия ще срещне Израел след 24 часа в Лигата на нациите

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Спорт
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Мачът е обект на засилено внимание, откакто двата отбора бяха изтеглени чрез жребий да играят един срещу друг през февруари.

Република Ирландия ще срещне Израел след 24 часа в Лигата на нациите
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Република Ирландия ще изиграе мача си от Лигата на нациите по футбол срещу Израел в неделя, след като в отбора се проведе гласуване дали да се състои срещата, заявиха в събота Футболната асоциация на страната (ФАИ).

Ирландците отложиха своята пресконференция преди двубоя в Унгария, като се забави и тренировката на отбора. Това се наложи, за да могат да продължат разговорите между ирландските футболисти, треньорския щаб и ръководството, след като един от играчите обяви намерението си да напусне състава.

Мачът е обект на засилено внимание, откакто двата отбора бяха изтеглени чрез жребий да играят един срещу друг през февруари, тъй като Република Ирландия е един от най-сериозните европейски критици на войната на Израел в Газа. В страната дори се проведоха протести с искане "зелените" да не играят в срещите с Израел.

"Тази сутрин един от играчите изрази пред старши треньора нежеланието си да участва в този мач и заяви намерението си да напусне състава. В рамките на последните може би 90 минути, проведохме гласуване в тима, за да установим нагласите им относно провеждането на мачовете, и значително мнозинство се обяви за продължаване на нашето участие", заявиха от ФАИ пред медиите.

Първоначално дори пътуването на тима на Република Ирландия за мача с Израел беше поставено под въпрос.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национаен отбор на Република Ирландия по футбол #Национален отбор на Израел по футбол

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