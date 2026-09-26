Словения и Шотландия не се победиха в Лигата на нациите

Словения и Шотландия завършиха 0:0 в Любляна в двубой от група В1 на Лигата на нациите. Двата отбора имаха своите възможности за гол, но така и не успяха да стигнат до попадение.

Домакините можеха да поведат още в седмата минута, когато Андраж Шпорар завърши бърза контраатака с удар, който попадна във вратата на Шотландия. Попадението обаче не бе зачетено заради засада.

След малко повече от половин час игра Ваня Дракушич стреля опасно и разтресе гредата. Шотландците отговориха в самия край на първата част, когато дебютиралият за националния отбор Роб Юр също уцели страничния стълб.

След почивката гостите имаха по-добрите положения, но Ян Облак се намеси решаващо на няколко пъти и запази вратата на Словения суха. Били Гилмор и Оли Макбърни също имаха възможности да донесат победата на Шотландия, но не успяха да ги реализират.

Словения остава без победа в шестте си мача срещу Шотландия. До момента двата отбора са записали четири равенства и две победи за шотландците.

За домакините пълен мач изигра бившият защитник на Лудогорец Жан Карничник.

По-късно тази вечер в другия двубой от група В1 Швейцария приема Република Северна Македония.