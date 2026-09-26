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Черно море се наложи над Дунав в контрола

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Спорт
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Следващата проверка на Черно море по време на паузата е на 4 октомври.

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Черно море се наложи с 1:0 над Дунав Русе в контролна среща, играна на стадион „Тича“ във Варна. Единственото попадение в двубоя реализира Хорхе Падиля в 31-ата минута.

„Моряците“ бяха по-активният отбор през първото полувреме, макар че Дунав стигна до първата сериозна възможност. В 23-ата минута Ибрахим Кейта бе изведен зад защитата на домакините, но ударът му бе спасен от Дамян Христов.

Малко след това Черно море стигна до гол. В 30-ата минута Хорхе Падиля стреля опасно от десетина метра, но защитник на гостите изби в корнер. След изпълнението му Пламен Пепеляшев отрази удар на Берк Бейхан, но топката попадна отново в Падиля, който от близка дистанция я изпрати във вратата за 1:0.

До почивката домакините имаха още няколко добри възможности. Идрис Бунаас не успя да намери целта с удар от границата на наказателното поле, а Пепеляшев се намеси решаващо след изстрел на Иван Тасев и удар с глава на Венцислав Керчев.

Черно море можеше да удвои аванса си в 56-ата минута. Иван Тасев изведе Мигел Барандаш отдясно, а след центрирането му топката стигна до Васил Панайотов, чийто удар обаче бе неточен.

В 71-ата минута за домакините се появи централен защитник, записан в тимовия лист под името Нестор. Засега не е ясно дали футболистът е на проби или вече е подписал с клуба.

Дунав опита да стигне до изравнителен гол в заключителните минути, но ударът на Стефан Гаврилов в 84-ата минута бе неточен.

За Черно море в контролата не играха Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Лучиано Скуадроне, Емил Няголов, Давид Телеш, Мохамед Аши, Георги Лазаров, Селсо Сидни и контузеният Алекс Колев. Атанасов ще пропусне и следващия официален мач на тима срещу Левски на 11 октомври заради наказание.

Следващата проверка на Черно море по време на паузата е на 4 октомври. „Моряците“ ще гостуват на Лудогорец в Разград, като срещата е насрочена за 17:00 часа.

#ПФК Дунав Русе #ПФК Черно море

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