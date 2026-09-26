Игор Йовичевич: Ще реализирам моите мечти с Лудогорец

Хърватският специалист Игор Йовичевич беше официално представен като нов старши треньор на Лудогорец. За него това ще бъде втори престой начело на тима, след като изведе "орлите" до требъл.

"Щастлив съм, че съм обратно в Лудогорец. За мен е чест да бъда треньор тук. Когато си вън от клуба, виждаш какво е Лудогорец в Лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен. Заедно с хората, които са на голямо ниво, се случиха нещата, за да се върна в Лудогорец", започна Йовичевич.

"Не беше труден изборът ми да се върна. Това е отборът на сърцето ми. Знам какво се очаква от тима. Очакванията са много по-високи. Аз вече говорих с моите играчи, очаквам 7-8 футболисти да се върнат от националните отбори, за да направим срещи", каза треньорът.

Запитан относно това как Лудогорец ще се завърне на първото място, той отвърна.

"Работа и работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да се спечели титлата. Това винаги е била цел номер 1. Провалът е част от успеха в живота. Ако искате да печелите в живота, понякога трябва да губите. Така вие може да станете по-добър, мотивацията да е на по-високо ниво. Когато се върнете, да бъдете по-гладни за успех. Това сме ние сега, гладни сме за успехи", категоричен беше хърватският специалист.

"Нивото на българското първенство е много по-добро. Много треньори и играчи искат да пристигнат да работят в България, в местното първенство. Това, което Лудогорец изгради като манталитет, е като вирус, който отиде към другите клубове, които искат да се развиват. Напрежението е привилегия в нашата работа. Когато си в зоната на комфорт, никога не е правилният отговор. Най-лесното за мен беше да не дойда. Вече имам требъл, лесно беше да откажа. Дойдох, за да амбицирам играчите, за да постигнем отново същите успехи", каза още Йовичевич.

"За Лудогорец е предизвикателство начинът, по който се развиват Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА. Това е добре за Лудогорец, че няма да е в зоната си на комфорт като единственият силен отбор. Журналистите винаги говорите за целите на клуба. Аз мисля за следващата тренировка, за следващия ден, как да се подготвя най-добре, за следващата контрола, за първия официален мач с Арда. Целта е тук, но за да я постигнем, има процес, в който ние вярваме. Резултатите са на база процеса. На база на него идват победите и спечелването на трофеите", поясни треньорът.

"Имам мечта, сега отново мечтая. Ще реализирам моите мечти с Лудогорец. Голямата мечта е Шампионска лига. Аз знам какво е това чувство да играеш в Шампионска лига. Искам да го постигна с Лудогорец, да направим това реалност", заключи новият-стар треньор на "орлите".