Ретро автомобили и мотоциклети на изложение в село Сенокос (СНИМКИ)

Над 120 ретро автомобила и мотоциклета от различни градове на страната бяха представени на второто издание на изложението за класически превозни средства в село Сенокос. Свои автомобили и мотоциклети представиха собственици от София, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, Добрич и други населени места.

Организатори на изложението са Авто-мото клуб „Толбухин“ и кметството в Сенокос.

Сред най-атрактивните експонати според организаторите са автомобил МG от 1953 година, Excalibur от Варна, Buick, оригинална Škoda Octavia от 1963 година, както и автентични модели „Застава“, „Варшава“ и мотоциклет „Ява“.

Снимки: БТА