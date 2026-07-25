Близо 170 плувци се включиха в 68-ото масово преплуване на река Дунав край Свищов (СНИМКИ)

Общо 168 плувци се включиха в 68-ото масово преплуване на река Дунав край Свищов. Събитието се състоя в местността Паметниците.

Масовото преплуване на река Дунав край Свищов се организира от звено „Масова физкултура и спортна база” при Община Свищов заедно с Българския Червен кръст и подкрепата на Министерството на отбраната и 55-и инженерен полк Белене, както и други организации и институции.

Плувците бяха извозени с платформи на групи в близост до брега на румънския град Зимнич. Оттам те преплуваха над километров участък до българския бряг на реката. За тяхната сигурност се грижеха спасители и лодководачи в спасителни лодки.

Снимки: БТА