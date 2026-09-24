В Ямбол ще бъде чествана 140-ата годишнина на 7-а Мотострелкова дивизия

На 26 септември в Ямбол ще бъде отбелязана 140-ата годишнина на 7-а Мотострелкова дивизия, съобщи секретарят на Организационния комитет за честването полковник от запаса Красимир Вълев. В 10.00 часа в залата на Община Ямбол ще започне тържествената част и концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, след което в Музея на бойната слава ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност пред паметника на загиналите във войните.

Това ще бъде празник за всички, които се чувстват българи, защото 7-а Мотострелкова дивизия има стратегическо значение в историята на нашите въоръжени сили и през нея са минали хиляди офицери и военнослужещи, каза Красимир Вълев. Организационният комитет за честването се председателства от бригаден генерал от запаса Никола Славев, който е последният командир на дивизията (1997-2000) преди да бъде разформирована.

На отбелязването на годишнината като представител на Министерството на отбраната ще присъства началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Владко Владов, потвърдиха от пресцентъра на военното ведомство. Сред гостите на откриването ще бъдат областният управител на Ямбол Георги Чалъков и кметове на общини от региона. В залата на общината ще бъде изнесен доклад за историята на 7-а Мотострелкова дивизия и ще бъдат връчени награди на личности с принос към военната структура, посочи секретарят на организационния комитет.

След концерта на Гвардейския представителен духов оркестър честването ще продължи в района на общинския Музей на бойната слава. Там ще бъде отдадена почит на героите от войните и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Гостите на музея ще могат да разгледат богатите му експозиции, каза още Красимир Вълев, който е и областен председател на Съюза на ветераните от войните в Ямбол.

Отбелязването на 140-ата годишнина на 7-а Мотострелкова дивизия се реализира с подкрепата на общините Ямбол и Тунджа, Музея на бойната слава, Военен клуб – Ямбол и фирми спомоществователи. През октомври м. г. в град Елхово (Ямболско) беше чествана годишнина на от създаването на 12-и Мотострелкови полк, който е бил част от състава на дивизията.