БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Ямбол ще бъде чествана 140-ата годишнина на 7-а Мотострелкова дивизия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
ямбол чествана 140 ата годишнина мотострелкова дивизия
Снимка: БТА
Слушай новината

На 26 септември в Ямбол ще бъде отбелязана 140-ата годишнина на 7-а Мотострелкова дивизия, съобщи секретарят на Организационния комитет за честването полковник от запаса Красимир Вълев. В 10.00 часа в залата на Община Ямбол ще започне тържествената част и концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, след което в Музея на бойната слава ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност пред паметника на загиналите във войните.

Това ще бъде празник за всички, които се чувстват българи, защото 7-а Мотострелкова дивизия има стратегическо значение в историята на нашите въоръжени сили и през нея са минали хиляди офицери и военнослужещи, каза Красимир Вълев. Организационният комитет за честването се председателства от бригаден генерал от запаса Никола Славев, който е последният командир на дивизията (1997-2000) преди да бъде разформирована.

На отбелязването на годишнината като представител на Министерството на отбраната ще присъства началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Владко Владов, потвърдиха от пресцентъра на военното ведомство. Сред гостите на откриването ще бъдат областният управител на Ямбол Георги Чалъков и кметове на общини от региона. В залата на общината ще бъде изнесен доклад за историята на 7-а Мотострелкова дивизия и ще бъдат връчени награди на личности с принос към военната структура, посочи секретарят на организационния комитет.

След концерта на Гвардейския представителен духов оркестър честването ще продължи в района на общинския Музей на бойната слава. Там ще бъде отдадена почит на героите от войните и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Гостите на музея ще могат да разгледат богатите му експозиции, каза още Красимир Вълев, който е и областен председател на Съюза на ветераните от войните в Ямбол.

Отбелязването на 140-ата годишнина на 7-а Мотострелкова дивизия се реализира с подкрепата на общините Ямбол и Тунджа, Музея на бойната слава, Военен клуб – Ямбол и фирми спомоществователи. През октомври м. г. в град Елхово (Ямболско) беше чествана годишнина на от създаването на 12-и Мотострелкови полк, който е бил част от състава на дивизията.

#Мотострелкова дивизия #140 годишнина #ямбол

Последвайте ни

ТОП 24

20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
1
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Бургас
2
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия...
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
3
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
4
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
5
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското село Михилци, задействаха BG-Alert
6
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Регионални

Разпилян товар затрудни движението по пътя между Симитли и Разлог
Разпилян товар затрудни движението по пътя между Симитли и Разлог
БДЖ ще разполага с 60 нови мотриси - „Шкода“ и „Алстом“, до май 2027 г. БДЖ ще разполага с 60 нови мотриси - „Шкода“ и „Алстом“, до май 2027 г.
Чете се за: 02:02 мин.
Столичният общински съвет прие бюджета на София Столичният общински съвет прие бюджета на София
Чете се за: 01:32 мин.
Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци
Чете се за: 02:32 мин.
Оставиха в ареста грузинец за трафик на 24 афганистанци Оставиха в ареста грузинец за трафик на 24 афганистанци
Чете се за: 00:37 мин.
Оцелялата при тежката катастрофа край Котел жена е в стабилно състояние Оцелялата при тежката катастрофа край Котел жена е в стабилно състояние
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди "Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Борислав Сарафов подава с писмо сигнал до премиера за политическа корупция Борислав Сарафов подава с писмо сигнал до премиера за политическа корупция
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници":...
Чете се за: 03:47 мин.
САЩ и Канада
Убийството на Младежкия хълм: Съдът остави в ареста 16-годишното...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Столичният общински съвет прие бюджета на София
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
Чете се за: 08:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ