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Оцелялата при тежката катастрофа край Котел жена е в стабилно състояние

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Чете се за: 01:00 мин.
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двама души загинаха катастрофа котел
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51-годишната жена, която оцеля след вчерашната жестока катастрофа край Котел, вече е в стабилно състояние. В момента тя е настанена за лечение в реанимацията на сливеската болница „Д-р Иван Селимински“.

Припомняме, че тежкият пътен инцидент стана на трасето между Котел и Тича. При зверския сблъсък на място загинаха двама души, а заради критичното състояние на жената се наложи тя да бъде спешно транспортирана с медицински хликоптер директно от мястото на трагедията.

От лечебното заведение уточниха, че пациентката е приета със съчетана травма, мозъчен кръвоизлив и счупване на таза. Въпреки тежките наранявания, към момента жизнените й показатели са овладени и медиците продължават да следят състоянието й.

#състояние на пострадала #Котел #катастрофа

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