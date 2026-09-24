Оцелялата при тежката катастрофа край Котел жена е в стабилно състояние

51-годишната жена, която оцеля след вчерашната жестока катастрофа край Котел, вече е в стабилно състояние. В момента тя е настанена за лечение в реанимацията на сливеската болница „Д-р Иван Селимински“.

Припомняме, че тежкият пътен инцидент стана на трасето между Котел и Тича. При зверския сблъсък на място загинаха двама души, а заради критичното състояние на жената се наложи тя да бъде спешно транспортирана с медицински хликоптер директно от мястото на трагедията.

От лечебното заведение уточниха, че пациентката е приета със съчетана травма, мозъчен кръвоизлив и счупване на таза. Въпреки тежките наранявания, към момента жизнените й показатели са овладени и медиците продължават да следят състоянието й.