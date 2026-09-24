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Недоволство в Рибарица: Част от тетевенското село често остава без вода, от ВиК се оправдават с времето

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Чете се за: 03:27 мин.
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Недоволство в Рибарица: Част от тетевенското село често остава без вода, от ВиК се оправдават с времето
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За проблеми с водоснабдяването на част от село Рибарица алармират жителите на селото. Според тях водата в района, в който живеят, се спира, без да има обявен воден режим и без да се дава информация от кога и колко време ще бъдат на сухо.

"Ние сме тук като цяло не да се оплакваме от времето, а да покажем как структурите по веригата бездействат и не се намесват по никакъв начин. Вода няма. Информация няма. Действия няма от нито една от институциите, заинтересовани по повода", коментира жителка на селото.

Инж. Иглика Игнатова – ВиК-Ловеч: "Липсата на вода не беше в цялото село Рибарица, частично в един район от него. Проблемът беше свързан с маловодието и засушаването. В началото на месеца, по празниците, се появи тази липса на вода в около една четвърт от населеното място. Опитахме се заедно със знанието на представителя на местната власт да направим някакъв вид режим на водоподаване, но за да се обяви официален режим, съответно, ние трябва да уточним времето за водоподаване и времето за липса на вода. Проблемът беше решен. И сега в момента няма недостиг на вода в Рибарица. Навсякъде в цялото село проблемът се реши с преваляване. Вдигна се дебитът на водоизточника и успяхме да прехвърляме допълнителни водни количества към селото."

Петка Ганева – кмет на село Рибарица: "Проблемът е от няколко години. Но още през 2012 година, когато станах кмет, се появи проблем, но не в целия район, а само крайните къщи на този район. Тогава ВиК дружеството се отзоваха и през следващата година беше отстранен. И така 10 години нямаше проблем, но в последните години - засушаването, намаляването на водоподаването, започна целият този една четвърт от селото да има проблем, да спира водата. Но искам да кажа, че още тогава ние научихме, че този терен е с обратно водоподаване. Понеже водата е по гравитация, тръбите, които вървят за другата част на селото, селският водопровод и градският, вървят до тук и в тях има вода, но дотук не стигат, защото обратно, инженерите знаят, не могат технически да бъда веща. През миналата година ВиК дружеството предприе някакви действия, не знам точно какво, в началото, и честно казвам, мислих, че проблемът технически е решен, но отново с увеличаване потреблението, намаляване на водата, проблемът отново дойде."

От ВиК не дават категоричен отговор за дългосрочното решение на проблема.

"Проблемът за момента, мисля, че е решен, но в бъдеще не мога да дам ясен отговор на този въпрос. Това много зависи от дебита на водоизточника", посочи представител на ВиК.

#водоснабдяването #Рибарица #Недоволство

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