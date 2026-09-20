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127 български представители ще вземат участие на световното първенство по кикбокс за юноши и девойки в Йезоло Лидо, Италия

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Спорт
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Срещите за разпределение на отличията в отделните стилове и категории започват в понеделник, 21 септември.

127 български представители вземат участие световното първенство кикбокс юноши девойки йезоло лидо италия
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127 български представители ще вземат участие в 175 категории на световното първенство по кикбокс във всички дисциплини - деца, кадети, юноши и девойки. Надпреварата се провежда в Йезоло Лидо, Италия до 27 септември.

74 наши състезатели ще преследват отличията на шампионата в стил пойнт файтинг. 35 са заявените ни кикбоксьори в стил лайт контакт, а 26 са записаните в стил киклайт. 17 българи ще се качат на ринга в стил К1, 14 в стил лоу кик и 7 в стил фул контакт.

След пристигането си на италианска земя всички наши представители преминаха успешно процедурата по регистрация и кантара.

Близо 4900 заявки са подадени за участие от кикбоксьори от 78 нации.

Срещите за разпределение на отличията в отделните стилове и категории започват в понеделник, 21 септември.






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