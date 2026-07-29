Започна аварийно временно укрепване на покрива на баня „Горна баня“

Столичната община започна дейности по обезопасяване и аварийно временно укрепване на част от покривната конструкция на сградата на баня „Горна баня“. Мерките са първата спешна стъпка към опазването на една от емблематичните сгради в столицата до началото на цялостната ѝ реставрация.

Целта на аварийните дейности е да бъдат обезопасени сградата и прилежащото пространство от падащи керемиди, ламаринени обшивки и части от мазилки, както и да се предотврати проникването на вода в зоната на компрометираната покривна конструкция. По този начин ще бъдат ограничени допълнителните увреждания по конструкцията и фасадата на сградата, отбелязаха от Общината.

Необходимостта от спешната намеса възникна след пропадането през последните седмици на част от покрива над главния вход на банята, обясниха от Столичната община. Изпълняваните дейности имат за цел да съхранят сградата в максимална степен до започването на основния проект за фасаден ремонт, реставрация, консервация, ремонт и реконструкция на покрива.

Проектът за реставрацията на покрива и фасадата е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. След получаване на съгласуването предстои издаване на разрешение за строеж от главния архитект на Столична община. Паралелно с административните процедури район „Овча купел“ подготвя документацията за обществената поръчка за изпълнение на реставрационните дейности, обясниха от Столичната община.

Те допълниха, че Общината осигурява необходимото финансиране за възстановяването на баня „Горна баня“, като целта е след близо две десетилетия на административни процедури и забавяния да започне реалното възстановяване на една от най-ценните сгради на балнеоложкото наследство на София.

Възстановяването на баня „Горна баня“ е сред приоритетите на Столичната община за опазване на архитектурното и културното наследство на София. След години на забавяне и неизпълнени намерения Общината предприема действия, за да осигури необходимото финансиране и да създаде условия проектът да премине от административните процедури към реално изпълнение, посочиха още администрацията.