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Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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гласуването президентските избори наесен ndash правила
Снимка: БТА/Архив
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Окончателно депутатите приемат промените в Изборния кодекс. Новите текстове ще влязат в сила веднага и ще променят начина на гласуване на президентските избори през есента.

На президентския вот през есента ще гласуваме по нови правила – само с машини в секциите с над 300 избиратели.

Цвета Караянчева, ГЕРБ-СДС: "Премахвайки хартията, вие отнемате възможността на голяма част от българските граждани да гласуват, защото една част от тях никога не са се изправяли пред електронни устройства, не са теглили пенсиите си от банкомат."

Николета Тодорова, "Прогресивна България": "Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго – при хартиен вот, 400 000 недействителни бюлетини, при смесен – над 50 000, при машинен – под 0,5% от гласоподавателите."

Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": "Машинното гласуване печели точно това – отстранява невалидните гласове."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Избирателната активност, след като вие върнахте смесеното гласуване беше по-ниска, отколкото на първите избори изцяло с машина."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Ние сме "за" машинно гласуване, но с изричното искане това да е навсякъде."

От ДПС отново настояха да гласуваме с оптични устройства.

Айтен Сабри, ДПС: "Това е модел, който съчетава бързината на автоматизираното отчитане с възможността за пълна проверка на всеки подаден глас."

Янка Тянкова, "Прогресивна България": "Знаем какво е финансовото състояние в държавата в момента. Такива устройства не могат да бъдат закупени на този етап."

За местните избори догодина хората със зрителни увреждания вече ще могат да гласуват сами.

Иван Янев, "Прогресивна България": "Машините вече ще могат да говорят. За гласуващите с хартиена бюлетина ще има качествени тактилни шаблони."

Промените предвиждат още отпадането на район "Чужбина", както и на ограничението за броя на секциите в страните извън ЕС. Окончателно МВР няма да отговаря за сертифицирането на софтуерите, а медиите няма да могат да публикуват социологически данни в профилите си в социалните мрежи.

#машнинно гласуване #гласуване на хартия #промени в Изборния кодекс #Изборен кодекс

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