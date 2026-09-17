Президентът удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Кипър у нас

Президентът Илияна Йотова удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Кипър в България Хараламбос Кафкаридис. Отличието е за особено големите заслуги на дипломата за укрепването и развитието на двустранните отношения. Церемонията се състоя в Гербовата зала на президентската институция.

Държавният глава отбеляза, че България и Кипър вече 66 години развиват дипломатически отношения. 66 години отношения на основата на солидарност, на взаимно доверие и приятелство и на все по-големи амбиции за развитието на тези отношения, каза Йотова.

България ще продължава да настоява за решаването на кипърския въпрос в рамките на Организацията на обединените нации, в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и според ценностите, които ни събират заедно в Европейския съюз, заяви президентът.

Посланик Хараламбос Кафкаридис благодари на президента и на българския народ за оказаната му чест. Приемам го преди всичко като знак на приятелство между двете страни, каза той.

Снимки: БТА