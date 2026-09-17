Бойко Василев с филм за Гладстон и българите

На 23 септември, сряда, от 21.00 ч. по БНТ 1 гледайте документалния филм на Бойко Василев - „Уилям от народа и българите“. Лентата разказва за удивителната личност на Гладстон, за британците и българите, които си спомнят за него днес, 150 години след прочутия му памфлет „Българските ужаси и Източният въпрос“.

Тогава британското общество е разделено на две. Кое е по-важно? Съчувствието към страдащите българи или европейският мир и стабилност? Правдата или интересът на Британската империя, която иска султанът да контролира Проливите? Тази дилема намира своя образ в съперничеството между двама силни политици и стари противници – Уилям Гладстон и тогавашният премиер Бенджамин Дизраели, наричан още и лорд Биконсфийлд. Накрая, народът застава зад Гладстон. Дизраели губи.

В София има улица, училище и хора, които помнят Уилям Гладстон. Помнят го и в Лондон, и в Батак. Той е бил премиер четири пъти и е една от най-големите личности на британския ХIХ век. А през 1876 г., като лидер на опозицията, защитил българите след кървавото потушаване на Априлското въстание и клането в Батак. Защо го направил? На този въпрос търси отговор журналистът Бойко Василев във филма „Уилям от народа и българите“.

„Тук става дума за вечната същност на политиката“, казва Бойко Василев.

„Дали лидерите взимат решения, водени само от интереса – на личността, партията и държавата? Или постъпват според своите убеждения и своята представа за морал? В това поле дълбае филмът”, допълва той.

Зрителите ще видят кадри от Лондон, София, Велико Търново и Батак. Ще чуят британски и български историци, дипломати и учени, както и правнука на Гладстон, Франсис Гладстон, с когото Василев разговаря няколко пъти в София и Лондон. Ще научат и за това как и защо институции и отделни граждани отдават почит на Уилям Гладстон днес.

Автори на документалния филм „Уилям от народа и българите“ са Бойко Василев и Албена Колчакова, режисьор е Лъчезар Аврамов, оператор – Иван Мушкаров, продуцент – Мария Чернева.

Гледайте „Уилям от народа и българите“ на 23 септември, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1