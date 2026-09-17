БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Василев с филм за Гладстон и българите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Документалният филм „Уилям от народа и българите“ ще бъде излъчен в сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1

Бойко Василев с филм за Гладстон и българите
Слушай новината

На 23 септември, сряда, от 21.00 ч. по БНТ 1 гледайте документалния филм на Бойко Василев - „Уилям от народа и българите“. Лентата разказва за удивителната личност на Гладстон, за британците и българите, които си спомнят за него днес, 150 години след прочутия му памфлет „Българските ужаси и Източният въпрос“.

Тогава британското общество е разделено на две. Кое е по-важно? Съчувствието към страдащите българи или европейският мир и стабилност? Правдата или интересът на Британската империя, която иска султанът да контролира Проливите? Тази дилема намира своя образ в съперничеството между двама силни политици и стари противници – Уилям Гладстон и тогавашният премиер Бенджамин Дизраели, наричан още и лорд Биконсфийлд. Накрая, народът застава зад Гладстон. Дизраели губи.

В София има улица, училище и хора, които помнят Уилям Гладстон. Помнят го и в Лондон, и в Батак. Той е бил премиер четири пъти и е една от най-големите личности на британския ХIХ век. А през 1876 г., като лидер на опозицията, защитил българите след кървавото потушаване на Априлското въстание и клането в Батак. Защо го направил? На този въпрос търси отговор журналистът Бойко Василев във филма „Уилям от народа и българите“.

„Тук става дума за вечната същност на политиката“, казва Бойко Василев.

„Дали лидерите взимат решения, водени само от интереса – на личността, партията и държавата? Или постъпват според своите убеждения и своята представа за морал? В това поле дълбае филмът”, допълва той.

Зрителите ще видят кадри от Лондон, София, Велико Търново и Батак. Ще чуят британски и български историци, дипломати и учени, както и правнука на Гладстон, Франсис Гладстон, с когото Василев разговаря няколко пъти в София и Лондон. Ще научат и за това как и защо институции и отделни граждани отдават почит на Уилям Гладстон днес.

Автори на документалния филм „Уилям от народа и българите“ са Бойко Василев и Албена Колчакова, режисьор е Лъчезар Аврамов, оператор – Иван Мушкаров, продуцент – Мария Чернева.

Гледайте „Уилям от народа и българите“ на 23 септември, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1

# Уилям Гладстон #Бойко Василев #филм #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
3
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
4
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
5
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
6
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
5
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Общество

Благотворителен концерт събира десетки артисти в подкрепа на баща на четири деца
Благотворителен концерт събира десетки артисти в подкрепа на баща на четири деца
ДАРА стана почетен гражданин на София ДАРА стана почетен гражданин на София
Чете се за: 03:27 мин.
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Чете се за: 03:40 мин.
"Защото изкуството е съпротива": Стефан Цанев получи специалната награда на София за изключителни постижения "Защото изкуството е съпротива": Стефан Цанев получи специалната награда на София за изключителни постижения
Чете се за: 02:12 мин.
Символни сгради оживяха в истории и илюстрации в навечерието на Деня на София Символни сгради оживяха в истории и илюстрации в навечерието на Деня на София
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности и богата културна програма
София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да...
Чете се за: 08:37 мин.
По света
Започна Националното съвещание на МВР за предстоящите избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тръмп за предложението за "асоциирано членство" на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
До минус 128 см падна нивото на река Дунав при Русе
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ