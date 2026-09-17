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Благотворителен концерт събира десетки артисти в подкрепа на баща на четири деца

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Благотворителен концерт събира десетки артисти в подкрепа на баща на четири деца
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Благотворителен концерт в подкрепа на Нико Александров ще се проведе тази вечер в Зала 1 на НДК. Инициативата „Доброто има глас“ е организирана от Фондация „Вяра и Надежда“ и започва в 19.00 часа.

Нико Александров е съпруг и баща на четири деца и се бори с тежко онкологично заболяване – рак на панкреаса с разсейки в черния дроб.

В концерта участие ще вземат Петя Панева, Нели Рангелова, Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, хор „Ваня Монева“, Коцето Калки и Мартина Табакова, Трио „Елея“, Росица Ганева, група „Медикус“, Георги Низамов, Милица Божинова, Дует „Мания“ и други изпълнители и формации.

100% от средствата от продадените билети ще бъдат дарени за лечението на Нико Александров.

Самият той през годините е заставал зад различни благотворителни инициативи и е организирал събития в подкрепа на хора и семейства в трудни моменти. Днес човекът, който е помагал на други, има нужда от помощ.

Концертът „Доброто има глас“ е тази вечер от 19.00 часа в Зала 1 на НДК.

#помощ за Нико #"Доброто има глас" #благотворителен концерт

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