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Нивото на Дунав в района на АЕЦ „Черна вода“ достигна най-ниската си стойност, отчитана някога

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Централата остава спряна

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Нивото на река Дунав в района на единствената румънска атомна централа – „Черна вода“ – е достигнало минус 255 см на 20 септември, което е най-ниската стойност, отчитана някога в историята на съвременните измервания, съобщава телевизия Диджи 24, цитирайки данни на румънската Администрация на Долен Дунав.

Според говорителя на Администрацията отчетените нива на Дунав край „Черна вода“ в неделя са най-ниските в историята, като те надминават значително предходния антирекорд от -247 см., отчетен през 2003 г.

По данни на Администрацията вчера нивото на реката край АЕЦ „Черна вода“ се е покачило с един сантиметър, достигайки минус 254 см, докато дебитът на Дунав на влизане в Румъния се е задържал на ниво от 1550 кубически метра в секунда – значително под многогодишната средна стойност за септември от 3800 кубически метра в секунда.

АЕЦ „Черна вода“ покрива около 20% от потреблението на електроенергия в Румъния. Заради ниското ниво на река Дунав първи реактор на централата бе спрян на 27 юли, а втори блок – на 13 август. За момента работата на централата продължава да е спряна.

# река Дунав #ниското ниво на река Дунав #АЕЦ "Черна вода"

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