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Явлението Ел Ниньо се засилва заради изменението на климата, сочи проучване (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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явлението ниньо засилва заради изменението климата сочи проучване снимки
Снимка: БТА
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Явлението Ел Ниньо се е засилило с повече от 36 процента спрямо периода преди началото на индустриалната епоха, а увеличението е свързано с предизвиканото от човека изменение на климата, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на актуално проучване. Според изследването силата на Ел Ниньо се е увеличила с 16 процента само през последните 40 години. Учените са анализирали коралови фосили от Галапагоските острови, датиращи от последните около 900 години, за да проследят промените в температурите на Тихия океан.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан и може да предизвика екстремни метеорологични явления по света, включително горещи вълни, наводнения и суши. Силните епизоди могат да причинят значителни икономически щети и да засегнат риболовните стопанства, земеделието и кораловите рифове.

Водещият автор на изследването Джулия Коул от Мичиганския университет е на мнение, че увеличаването на силата на Ел Ниньо е тясно свързано с повишаването на глобалната температура в резултат на човешки дейности, включително изгарянето на изкопаеми горива.

Снимки: БТА

Тъй като преките измервания на температурите на океана обхващат само около 75 години, изследователите са използвали коралови фосили като своеобразен „архив“ на климатичните промени. Анализът на химичния състав на кораловите вкаменелости позволява да се направят заключения за температурите на морската вода в миналото.

Изследователският екип е изследвал 29 коралови фосила от Галапагоските острови, като най-старите са на около 900 години. Получените данни показват постепенно увеличаване на силата на Ел Ниньо, особено през последните десетилетия.

Учените предупреждават, че по-силните Ел Ниньо могат да увеличат честотата и тежестта на екстремните климатични явления в бъдеще.

#изменение на климата #явление #Ел Ниньо

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