Аркада спря Уилиам Чолов на четвъртфиналите на европейско първенство по бокс

Уилиам Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма при мъжете на европейското първенство по бокс в София.

Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач със сърбина Растко Симич още в края на първия рунд. Чолов имаше този проблем още от предишния си двубой, а след няколко разменени удара със Симич той отново се обостри. Това наложи намесата на медицинския екип край ринга, който прецени, че българинът няма възможност да продължи мача.

По-късно днес за място на полуфиналите на европейското първенство ще боксират Станимира Петрова при жените до 57 килограма и Рами Киуан при мъжете до 75 килограма.

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