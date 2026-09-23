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Аркада спря Уилиам Чолов на четвъртфиналите на европейско първенство по бокс

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Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
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Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ и по БНТ 3

Уилиам Чолов
Снимка: БТА
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Уилиам Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма при мъжете на европейското първенство по бокс в София.

Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач със сърбина Растко Симич още в края на първия рунд. Чолов имаше този проблем още от предишния си двубой, а след няколко разменени удара със Симич той отново се обостри. Това наложи намесата на медицинския екип край ринга, който прецени, че българинът няма възможност да продължи мача.

По-късно днес за място на полуфиналите на европейското първенство ще боксират Станимира Петрова при жените до 57 килограма и Рами Киуан при мъжете до 75 килограма.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ и по БНТ 3.

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Първенството може да проследите на сайта ни от 17 до 23 септември...
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#Уилиам Чолов

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