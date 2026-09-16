Нивото на Дунав спадна до 127 см под условната нула край Русе

Спадът на река Дунав продължава в по-голямата част от българския участък. Край Русе е отчетено понижение с 2 см за изминалото денонощие и водният стоеж вече е достигнал 127 см под условната кота нула. Това е изравнен рекорд, като такъв спад беше отчетен и в края на август. При Свищов и Силистра понижението също е с 2 см, а край Видин, Лом и Оряхово – с 1. Ситуацията е динамична, тъй като на Ново село и Никопол има повишение със сантиметър.

Самоходен плавателен съд е заседнал в района на румънския град Корабия, който е разположен срещу плевенското село Гиген. Инцидентът е станал извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката, припомнят от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.