БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Нивото на Дунав спадна до 127 см под условната нула край Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Запази

Самоходен плавателен съд е заседнал в района на румънския град Корабия

безводието дунав отразява рибарите
Снимка: БТА
Слушай новината

Спадът на река Дунав продължава в по-голямата част от българския участък. Край Русе е отчетено понижение с 2 см за изминалото денонощие и водният стоеж вече е достигнал 127 см под условната кота нула. Това е изравнен рекорд, като такъв спад беше отчетен и в края на август. При Свищов и Силистра понижението също е с 2 см, а край Видин, Лом и Оряхово – с 1. Ситуацията е динамична, тъй като на Ново село и Никопол има повишение със сантиметър.

Самоходен плавателен съд е заседнал в района на румънския град Корабия, който е разположен срещу плевенското село Гиген. Инцидентът е станал извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката, припомнят от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

#ниското ниво на река Дунав #свищов #Русе #Дунав #Силистра

Водещи новини

НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното
НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив ще бъде спасявана отново със заем Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив ще бъде спасявана отново със заем
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
Промени в контрола по пътищата: Една институция може да поеме проверките на място Промени в контрола по пътищата: Една институция може да поеме проверките на място
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официална визита в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ще се повиши ли цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеницата?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Отлична реколта от грозде, но ниските цени притесняват лозарите в...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ