НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното

Председателят на Европейската комисия произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 г.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия ѝ мандат Фон дер Лайен представя приоритетите за следващата година и обобщава постиженията до момента.
Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург.
"Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.
Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.
Речта се излъчва пряко по БНТ 2 и на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук.