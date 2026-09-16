НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия ѝ мандат Фон дер Лайен представя приоритетите за следващата година и обобщава постиженията до момента.

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург.

"Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.

Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.

Речта се излъчва пряко по БНТ 2 и на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук.