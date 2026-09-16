БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази

Председателят на Европейската комисия произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 г.

живо урсула фон дер лайен състоянието силното усеща несигурното
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия ѝ мандат Фон дер Лайен представя приоритетите за следващата година и обобщава постиженията до момента.

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург.

"Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.

Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.

Речта се излъчва пряко по БНТ 2 и на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук.

#Урсула фон дер Лайен #реч за състоянието на Съюза #реч #Състоянието на Съюза #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
1
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
3
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали...
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
4
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
5
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670 евро догодина
6
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Европа

Летища в Полша временно спряха работа заради превантивни операции на ВВС
Летища в Полша временно спряха работа заради превантивни операции на ВВС
Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова
Чете се за: 01:45 мин.
Годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза през 2026 г. Годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза през 2026 г.
Чете се за: 00:47 мин.
Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург
Чете се за: 00:40 мин.
ЕП свали имунитета на полски крайнодесен евродепутат заради отричане на Холокоста ЕП свали имунитета на полски крайнодесен евродепутат заради отричане на Холокоста
Чете се за: 02:45 мин.
Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Ню Йорк Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Ню Йорк
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното
НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, но...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив ще бъде спасявана отново със заем Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив ще бъде спасявана отново със заем
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина остават без топла вода за близо 20 дни Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина остават без топла вода за близо 20 дни
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Промени в контрола по пътищата: Една институция може да поеме...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официална визита в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ще се повиши ли цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеницата?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ