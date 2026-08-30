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Община в Австрия следи с изкуствен интелект потреблението на вода

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:02 мин.
По света
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Снимка: илюстративна
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Малката община Нойхаус в австрийската провинция Южна Каринтия използва цифрови технологии, за да следи водните си ресурси и потреблението на вода с цел да организира по-добре водоснабдяването в условията на климатичните промени и да открива бързо проблемите, информира АПА.

Пилотен проект "Воден радар Каринтия" (WasserRadar Kärnten) анализира данните с помощта на изкуствен интелект, като целта е да се намерят многобройни приложения за по-голяма устойчивост и да се натрупа опит за други общини.

Благодарение на данните в реално време например е бил открита теч в тръба в една къща, докато собственикът е бил на почивка, водата е била изключена и са били предотвратени по-големи щети, обясни кметът на Нойхаус, Патрик Скубел.

Той очаква чрез оптимизацията, базирана на събраните данни и подпомагана от ИИ, да бъдат постигнати по-ниски експлоатационни разходи, пестене на ресурси и по-целенасочено планиране на нуждите, но също така и солидна основа за разработване на градоустройствени планове и инвестиции в инфраструктурата.

„Не трябва да реагираме, едва когато възникне недостиг на вода“, подчертава кметът.

Провинция Каринтия по принцип разполага с достатъчно вода, но „по-дългите сухи периоди могат да доведат до недостиг на регионално и местно равнище“, обясни общинската съветничка Марика Лагер-Пьолингер пред журналисти.

Първият наръчник, който да подпомага други общини в организиране на водоснабдяването, трябва да бъде готов до края на годината. Планира се и да бъде създаден портал за гражданите, където те да могат да намират информация за собственото си потребление на вода, но и предупреждения при необичайни стойности или прекъсвания в доставките.

#Австрийска община #използване на изкуствен интелект #потребление на вода #следене

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