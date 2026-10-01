Археолози откриха следи от шест исторически епохи в селище в Грузия

Проучванията край село Илмазло разкриват следи от човешко присъствие от III хилядолетие пр.н.е. до края на античността
Паата Гаприндашвили, заместник генерален директор на Националната агенция за защита на културното наследство, заедно с ръководителя на експедицията Гиорги Гогочури извършиха археологически проучвания на многопластово селище край село Илмазло, в община Марнеули, Грузия.
Проучването на селището край Илмазло започна през 2020 г. и продължава периодично. В момента са разкопани около 700 квадратни метра площ. Културните слоеве и структури, разкрити при археологическите разкопки, принадлежат към шест различни епохи, което придава на паметника особено научно значение.
Най-ранните открития датират от средата на III хилядолетие пр.н.е. и са представени от олтар и земеделска яма. Следващата хронологична група датира от желязната епоха, от VIII–VII век пр.н.е. Открити са също гробници от края на античността, има такива и от елинистическата епоха.
Селището е разкрито през 2011 г. в процеса на ново строителство и е разположено върху плътен естествен хълм. Според изследователите на хълма Намосар трябва да има и строителни слоеве от споменатите епохи, чието идентифициране ще бъде едно от важните направления на по-нататъшните археологически изследвания.
„Систематичното изследване на многопластовото селище край Илмазло е важно не само от гледна точка на историята на конкретния паметник и археологическите култури, но и за по-доброто проучване на процесите на историческо развитие на десния бряг на Мтквари и Квемо Картли“, отбелязва Националната агенция за защита на културното наследство в информация, публикувана от институцията.
Грузинският национален музей извършва археологическите проучвания на многопластовото селище край Илмазло.
Статия на აკაკი შენგელია (GPB), първоначално публикувана на 1 октомври 2026