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Археолози откриха следи от шест исторически епохи в селище в Грузия

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Проучванията край село Илмазло разкриват следи от човешко присъствие от III хилядолетие пр.н.е. до края на античността

ebu шест епохи земята археологически открития марнеули грузия
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Паата Гаприндашвили, заместник генерален директор на Националната агенция за защита на културното наследство, заедно с ръководителя на експедицията Гиорги Гогочури извършиха археологически проучвания на многопластово селище край село Илмазло, в община Марнеули, Грузия.

Проучването на селището край Илмазло започна през 2020 г. и продължава периодично. В момента са разкопани около 700 квадратни метра площ. Културните слоеве и структури, разкрити при археологическите разкопки, принадлежат към шест различни епохи, което придава на паметника особено научно значение.

Най-ранните открития датират от средата на III хилядолетие пр.н.е. и са представени от олтар и земеделска яма. Следващата хронологична група датира от желязната епоха, от VIII–VII век пр.н.е. Открити са също гробници от края на античността, има такива и от елинистическата епоха.

Селището е разкрито през 2011 г. в процеса на ново строителство и е разположено върху плътен естествен хълм. Според изследователите на хълма Намосар трябва да има и строителни слоеве от споменатите епохи, чието идентифициране ще бъде едно от важните направления на по-нататъшните археологически изследвания.

„Систематичното изследване на многопластовото селище край Илмазло е важно не само от гледна точка на историята на конкретния паметник и археологическите култури, но и за по-доброто проучване на процесите на историческо развитие на десния бряг на Мтквари и Квемо Картли“, отбелязва Националната агенция за защита на културното наследство в информация, публикувана от институцията.

Грузинският национален музей извършва археологическите проучвания на многопластовото селище край Илмазло.

Статия на აკაკი შენგელია (GPB), първоначално публикувана на 1 октомври 2026

#Марнеули #археологически открития #Грузия

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