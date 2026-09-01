Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник

Днес е църковната Нова година.

Православната църква почита паметта на св. Симеон Стълпник на 1 септември.

Преподобни Симеон Стълпник е роден през 357 г. в пограничната област между Сирия и Киликия. Произхожда от бедно, но благочестиво християнско семейство и като дете бил пастир.

На 13 години, по време на богослужение, той чул думите на Христос за блаженството на смирените и решил да посвети живота си на Бога. След време постъпил в манастир и се отдал на строг пост, молитва и духовни подвизи.

Симеон търсел уединение и се установил в планината, където започнал да живее върху стълп – висока каменна кула с малка килия на върха. Заради този подвиг бил наречен Стълпник. Прекарвал дните си в молитва и пост, а слухът за неговата мъдрост и чудотворна сила се разнесъл далеч отвъд околността.

При него идвали множество хора – за съвет, утеха и молитва за болни. Симеон ги призовавал към покаяние, смирение и вяра, като винаги насочвал благодарността им към Бога. Сред посетителите имало и езичници, които приемали християнската вяра.

Светецът се грижел и за единството на Църквата и чрез писма изобличавал лъжливите учения, като призовавал вярващите към любов, милосърдие и смирение.

Симеон Стълпник прекарал десетки години върху стълпа. Починал през 460 г. на 103-годишна възраст. Тялото му било пренесено тържествено в Антиохия, където по-късно бил издигнат храм в негова чест.

Същия ден се празнува паметта и на преподобна Марта, майка на св. Симеон.

На този ден имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта.