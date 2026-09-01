БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
църковната нова година честваме паметта свети симеон стълпник
Слушай новината

Днес е църковната Нова година.

Православната църква почита паметта на св. Симеон Стълпник на 1 септември.

Преподобни Симеон Стълпник е роден през 357 г. в пограничната област между Сирия и Киликия. Произхожда от бедно, но благочестиво християнско семейство и като дете бил пастир.

На 13 години, по време на богослужение, той чул думите на Христос за блаженството на смирените и решил да посвети живота си на Бога. След време постъпил в манастир и се отдал на строг пост, молитва и духовни подвизи.

Симеон търсел уединение и се установил в планината, където започнал да живее върху стълп – висока каменна кула с малка килия на върха. Заради този подвиг бил наречен Стълпник. Прекарвал дните си в молитва и пост, а слухът за неговата мъдрост и чудотворна сила се разнесъл далеч отвъд околността.

При него идвали множество хора – за съвет, утеха и молитва за болни. Симеон ги призовавал към покаяние, смирение и вяра, като винаги насочвал благодарността им към Бога. Сред посетителите имало и езичници, които приемали християнската вяра.

Светецът се грижел и за единството на Църквата и чрез писма изобличавал лъжливите учения, като призовавал вярващите към любов, милосърдие и смирение.

Симеон Стълпник прекарал десетки години върху стълпа. Починал през 460 г. на 103-годишна възраст. Тялото му било пренесено тържествено в Антиохия, където по-късно бил издигнат храм в негова чест.

Същия ден се празнува паметта и на преподобна Марта, майка на св. Симеон.

На този ден имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта.

#църковната Нова година #Свети Симеон Стълпник

Последвайте ни

ТОП 24

Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
1
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
2
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
3
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
4
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
5
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около Великден и Гергьовден
6
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Общество

Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не търси съдействие от граждани под формата на пари
Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не търси съдействие от граждани под формата на пари
Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон? Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон?
Чете се за: 02:15 мин.
Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб
Чете се за: 00:42 мин.
Ще бъде ли променена формулата на делегираните бюджети в образованието? Ще бъде ли променена формулата на делегираните бюджети в образованието?
Чете се за: 03:37 мин.
Недостиг на кръв във Варна: От кръвния център призовават хората с редки групи да дарят Недостиг на кръв във Варна: От кръвния център призовават хората с редки групи да дарят
Чете се за: 02:50 мин.
Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски изкупни цени Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски изкупни цени
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до съда в Страсбург
Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до...
Чете се за: 06:45 мин.
По света
Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф и Къшнър Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф и Къшнър
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Искат постоянен арест на задържания за убийството в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев официално ще се включат в...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Делото срещу Никола Бургазлиев: Представят автотехническата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ