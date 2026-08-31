БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3

bnt avatar logo от Мартин Гошев
Всичко от автора
A+ A-
6837
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

В германския град Есен на пътя на България в група “D” застават отборите на Индия, Англия и Коста Рика. БНТ 3 ще излъчи и трите мача на „лъвовете“

Scroll left Scroll right
Слушай новината

България започва шестото си участие на световно първенство по Сока 6. Във варианта на минифутбол 6 срещу 6 за първи път в историята рекордните 48 нации протягат ръка към световната титла.

В германския град Есен на пътя на България в група “D” застават отборите на Индия, Англия и Коста Рика. БНТ 3 ще излъчи и трите мача на „лъвовете“ от груповата фаза, а при успешен развой и пътя на националите ни в елиминациите.

Програма на мачовете на България от груповата фаза:

29 август (събота), България - Индия, 19:55 ч. БНТ 3

31 август (понеделник), България – Англия, 22:55 ч., БНТ 3

2 септември (сряда), Коста Рика – България, 10:55 ч., БНТ 3

До момента в петте си участия на Мондиал по Сока 6, България два пъти достига до най-добрите осем тима. На последното световно първенство в Канкун, Мексико, България отпада на четвъртфиналната фаза от домакина, а преди това националите достигат за първи път до тази фаза през 2022 г. на шампионата в Будапеща, когато „лъвовете“ са спрени от Полша.

Освен всички мачове на нашите национали на световното първенство, БНТ 3 ще излъчи двата полуфинала (5 септември) и финала на 6 септември.

Програма:

5 септември (събота):

Полуфинал 1 – 19:55 ч., БНТ 3

Полуфинал 2 – 21:55 ч., БНТ 3

6 септември (неделя):

Финал – 20:55 ч., БНТ 3

Не пропускайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България!

#световно първенство по Сока 6 - 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
4
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
5
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък
6
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
4
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Футбол

Лионел Меси сложи край на кариерата си с националния отбор на Аржентина
Лионел Меси сложи край на кариерата си с националния отбор на Аржентина
Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей
Чете се за: 02:17 мин.
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига Билян Балинов: Догодина целим класиране в Шампионска лига
Чете се за: 01:12 мин.
Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна
Чете се за: 01:15 мин.
Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
До 30 ноември избираме динамичен, балансиран или консервативен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В сряда започва кинофестивалът във Венеция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ