От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна

До 19 октомври клиентите на "Софийска вода", които все още не са преминали към електронна фактура, трябва да заявят свой актуален имейл адрес или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия. Това съобщиха от дружеството.

Повече от половината от хората, които ползват услугите на фирмата, вече получават фактурата си по имейл.

Тя позволява получаване на фактурата на посочения имейл адрес в момента на издаването й и осигурява бърз достъп и пълна надеждност на доставката. Друга полза от Е-фактурата е, че дава пълен достъп до 3 годишен архив на издадените фактури.

Изборът си клиентите могат да направят онлайн, да попълнят заявление от сайта на дружеството https://www.sofiyskavoda.bg/dokumenti или да получат в Центровете за обслужване на клиенти. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник.

В месеца след подаване на информацията за актуален имейл адрес клиентът започва да получава електронна фактура на подадения от него имейл.

В случай, че в рамките на 6-месечния преходен период, който приключва на 19 октомври 2026г., клиентът не подаде информация за получаване на електронна фактура или не заяви желание за хартиена, изпращането на фактура ще бъде преустановено. Издадените фактури ще бъдат съхранявани в електронен архив на сайта на дружеството за срок от 36 месеца. В този период те могат да бъдат достъпени през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”.

Клиентите, които вече са абонирани за електронна фактура, не е необходимо да подават заявление.

След попълване и подписване на заявлението, то трябва да бъде подадено към дружеството по един от следните начини:

- Онлайн, през формата за онлайн комуникация на сайта https://www.sofiyskavoda.bg/qa%20 (приложена снимка или сканирано копие)

- Физически, в Центровете за обслужване на клиенти

- По пощата, на адрес бул “Цар Борис III” №159

- Физически, в офисите на “Изипей” и “Фастпей”

Най-лесният начин за подаване на информация за актуален имейл адрес за получаване на електронна фактура е директно през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”, в секция “Заявка за е-фактура”, като там не е необходимо предварително да се попълва заявление.

Подробна информация за измененията в Общите условия може да бъдат открити на сайта на дружеството.