Президентът Йотова участва в откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“

Президентът Илияна Йотова участва в откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Заедно сме различни хора от цялата страна, заедно от корените към бъдещето – това е най-ценното на събора „Богородична стъпка“. В корените на миналото народът ни търси и намира силата и самочувствието да посреща предизвикателствата на бъдещето и да препраща традициите към децата и внуците", каза Йотова.

Съборът е посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България, като през годините дава сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна.

Събитието се провежда под патронажа на държавния глава.

„Този празник е магия, защото само на няколко километра оттук има един природен феномен, изпълнен с толкова много символи – символите на Богородичната стъпка“, посочи президентът в приветствието си. Илияна Йотова открои значението на фолклора за съхранението на българския народ през трудните исторически периоди и допълни, че в песните и народното творчество предците ни са събрали в едно историята и мъдростта на миналото, от които имаме нужда днес.

„Във фолклора ни е цяла България, цялата богата палитра от светове на човешката душа. Много народи, далеч отвъд пределите на Родината изучават фолклора ни, неравноделните тактове на народната ни музика и мощната им сила“, подчерта Илияна Йотова.

Държавният глава изрази надежда българският народ да остане единен, защото единствената безусловна сила е силата на българите.

„Тази сила ни дава възможност да строим Родината, да има просперитет, децата ни да имат бъдеще тук и да бъдат достойни българи“, подчерта Йотова. „Да пазим енергията, която ни съхранява цели 13 века и ни препраща в новия. Да бъдем българи с изправени гърбове пред всички трудности, защото сме заедно и така можем да преодолеем всичко“, каза още тя.

Президентът Йотова поздрави музикалните и танцовите състави, които участват в събора, и посочи, че това не е единствено институционална оценка, а човешка признателност към онези, които съхраняват читалищното дело и следват заветите на българските възрожденци. Държавният глава беше категорична, че тези традиции трябва да бъдат опазвани и занапред.

130-ата годишнина от началото на тракийското движение ни напомня, че то е летопис за горест, страдание, но и много човешка гордост, изтъкна Илияна Йотова в приветствието си.

„Следващите поколения ще четем какво значи безпределна любов към род и Родина, какво означава български дух, уважение към православието и силата на тази вяра“, посочи президентът.

Председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов благодари на президента за последователната й подкрепа към тракийската кауза и опазването на паметта за героичната и трагична съдба на тракийските българи.

По-късно през деня в Старозагорската света митрополия държавният глава се срещна с Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан.