БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова участва в откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Запази
президентът йотова участва откриването национален тракийски събор bdquoбогородична стъпка 2026ldquo
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова участва в откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Заедно сме различни хора от цялата страна, заедно от корените към бъдещето – това е най-ценното на събора „Богородична стъпка“. В корените на миналото народът ни търси и намира силата и самочувствието да посреща предизвикателствата на бъдещето и да препраща традициите към децата и внуците", каза Йотова.

Съборът е посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България, като през годините дава сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна.

Събитието се провежда под патронажа на държавния глава.

„Този празник е магия, защото само на няколко километра оттук има един природен феномен, изпълнен с толкова много символи – символите на Богородичната стъпка“, посочи президентът в приветствието си. Илияна Йотова открои значението на фолклора за съхранението на българския народ през трудните исторически периоди и допълни, че в песните и народното творчество предците ни са събрали в едно историята и мъдростта на миналото, от които имаме нужда днес.

„Във фолклора ни е цяла България, цялата богата палитра от светове на човешката душа. Много народи, далеч отвъд пределите на Родината изучават фолклора ни, неравноделните тактове на народната ни музика и мощната им сила“, подчерта Илияна Йотова.

Държавният глава изрази надежда българският народ да остане единен, защото единствената безусловна сила е силата на българите.

„Тази сила ни дава възможност да строим Родината, да има просперитет, децата ни да имат бъдеще тук и да бъдат достойни българи“, подчерта Йотова. „Да пазим енергията, която ни съхранява цели 13 века и ни препраща в новия. Да бъдем българи с изправени гърбове пред всички трудности, защото сме заедно и така можем да преодолеем всичко“, каза още тя.

Президентът Йотова поздрави музикалните и танцовите състави, които участват в събора, и посочи, че това не е единствено институционална оценка, а човешка признателност към онези, които съхраняват читалищното дело и следват заветите на българските възрожденци. Държавният глава беше категорична, че тези традиции трябва да бъдат опазвани и занапред.

130-ата годишнина от началото на тракийското движение ни напомня, че то е летопис за горест, страдание, но и много човешка гордост, изтъкна Илияна Йотова в приветствието си.

„Следващите поколения ще четем какво значи безпределна любов към род и Родина, какво означава български дух, уважение към православието и силата на тази вяра“, посочи президентът.

Председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов благодари на президента за последователната й подкрепа към тракийската кауза и опазването на паметта за героичната и трагична съдба на тракийските българи.

По-късно през деня в Старозагорската света митрополия държавният глава се срещна с Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан.

#Тракийски събор #Богородична стъпка #президентът Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
1
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни
2
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая...
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност
3
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна...
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6
4
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи...
Гледайте по БНТ 3 битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
5
Гледайте по БНТ 3 битките от предварителния кръг на Шампионската...
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща пепел“ в близост
6
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Политика

БСП потвърди подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент
БСП потвърди подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент
МВнР: Все още е в неизвестност българинът, изчезнал след наводнението в Непал МВнР: Все още е в неизвестност българинът, изчезнал след наводнението в Непал
Чете се за: 00:37 мин.
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент
Чете се за: 02:02 мин.
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да разговарят с премиера в Струмяни Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да разговарят с премиера в Струмяни
Чете се за: 01:50 мин.
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
Чете се за: 00:52 мин.
България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да разговарят с премиера в Струмяни Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да разговарят с премиера в Струмяни
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20% В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението,...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Българи, наети за гроздобер във Франция, се оплакаха, че са били...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ