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Протести в Белгия: Недоволство срещу бюджетни съкращения и покачването на цените

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: БТА
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Сблъсъци и протести в Белгия заради цената на живота. Полицията в Брюксел разпръсна демонстранти с водни оръдия и сълзотворен газ.

Снимка: БТА

Много от протестиращите носеха маски и замерваха силите за сигурност с предмети и фойерверки. Два големи профсъюза в Белгия организираха национална стачка, която засегна обществения транспорт, училищата и въздушния трафик.

Стачката е в знак на протест срещу планираните съкращения на държавния бюджет и цялостното покачване на разходите за живот.

В протестите се включиха и ученици и студенти по примера на съседна Франция заради увеличаването на учебните такси.

#бюджетни съкращения #покачване на цените #Недоволство #протести #Белгия

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