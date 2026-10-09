Протести в Белгия: Недоволство срещу бюджетни съкращения и покачването на цените

Сблъсъци и протести в Белгия заради цената на живота. Полицията в Брюксел разпръсна демонстранти с водни оръдия и сълзотворен газ.

Снимка: БТА

Много от протестиращите носеха маски и замерваха силите за сигурност с предмети и фойерверки. Два големи профсъюза в Белгия организираха национална стачка, която засегна обществения транспорт, училищата и въздушния трафик.

Стачката е в знак на протест срещу планираните съкращения на държавния бюджет и цялостното покачване на разходите за живот.

В протестите се включиха и ученици и студенти по примера на съседна Франция заради увеличаването на учебните такси.