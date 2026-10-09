Със 139 км/ч - четири жертви след челен сблъсък край Плевен

Четирима младежи загинаха при челен сблъсък на пътя между Плевен и село Ясен късно снощи. Скоростомерът на едната кола е замръзнал на 139 км/ч. Младите хора са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в платното за насрещно движение.

Минути преди 23.00 часа снощи 20-годишно момче и негов приятел пътуват от Плевен към село Ясен.

Автомобилът, който е идвал в посока от Плевен буквално е прелетял в насрещното платно за движение и е ударил челно другата кола.

Колата се преобърнала и спряла по таван върху другия автомобил, в който пътуват трима младежи. Те загиват на място, както и пътника от другата кола. Оцелява само 20-годишното момче, предизвикало катастрофата.

Стоянка Вашкова, експерт "Връзки с обществеността" на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен: "Пострадалият е настанен в клиниката по неврохирургия. В момента състоянието му е добро, стабилно. Контактен е."

Огледите на мястото на катастрофата продължиха близо 12 часа.

Дияна Илиева, говорител на Окръжна прокуратура - Плевен: "Фиксирано е, че водачите на двата автомобила и техните пътници на предните седалки са били с поставени предпазни колани. Единствено пътникът на задната седалка в лекия автомобил "Опел" е бил без предпазен колан. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекия автомобил “Опел” е блокиран на отметка 139 км/ч. Към настоящия момент е установено, че няма наличие на алкохол и наркотични вещества в кръвта на водача на лекия автомобил "Опел".

Момчето, предизвикало катастрофата, е шофьор от 2 години и половина.

комисар Валентин Георгиев, началник отдел "Охранителна полиция" към МВР - Плевен: "Има шест нарушения, които са незначителни. Говорим за неправилно паркиране. Има едно нарушение, което е за като пътник в МПС не използва обезопасителен колан в задната част на МПС. Няма тежки нарушения, няма нарушения за алкохол и наркотици."

Двама от загиналите младежи са студенти на МУ - Плевен, където от днес до неделя е обявен траур. Ден на траур днес обявиха и от Община Плевен.