Прокуратурата разследва катастрофата с четири жертви край Плевен

Окръжната прокуратура в Плевен разследва катастрофата с четирима загинали на пътя Плевен – Ясен. Назначени ще бъдат автотехнически и съдебномедицински експертизи, които да установят причините за тежкия инцидент.

Инцидентът е станал на 8 октомври 2026 г., около 22.50 часа, на общински път между гр. Плевен и с. Ясен. По първоначални данни, 20-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Опел“ в посока към с. Ясен. В участък, представляващ ляв завой с минимален наклон, превозното средство е напуснало пътното платно вляво, преминало е през разделителния остров и е навлязло в лентата за насрещно движение.

При навлизането в насрещното платно лекият автомобил "Опел" се е преобърнал, при което е последвал сблъсък със срещуположно движещия се автомобил БМВ между таваните на двете превозни средства.

При огледа на местопроизшествието са иззети двата автомобила и веществени доказателства. Констатирано е, че след сблъсъка скоростомерът на лекия автомобил „Опел“ е блокирал на отметка от 139 км/ч. Предстои експертиза да установи дали това е била действителната скорост на движение преди удара.

На водача е взета кръвна проба за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Състоянието му е стабилизирано, но той все още не е адекватен и не може да участва в следствените действия.

В резултат на сблъсъка е настъпила смъртта на четири лица. Загинали са 18-годишният водач на лекия автомобил БМВ и неговият спътник - млад мъж на 21 години. На място са починали и двама пътници в лекия автомобил "Опел" - млада жена и мъж на 20 г. Извършените първоначални действия сочат, че двамата водачи, както и пътниците на предните седалки в двата автомобила, са използвали предпазни колани.

Разследването се води за престъпление по чл. 343, ал. 3 от Наказателния кодекс за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство. Действията продължават под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Плевен.