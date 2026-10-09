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Доналд Тръмп: Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво на американския и световния пазар

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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исторически разговори бъдещето украйна започна срещата тръмп путин аляска
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар след това, което Тръмп определи като „изключително успешна“ дискусия с руския президент Владимир Путин.

Тръмп добави, че Русия след това ще достави 3 милиона тона дизелово гориво в рамките на кратък период от време, въз основа на състоянието на своите рафинерии за дизелово гориво, и ще достави незабавно още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона веднага след това.

#Доналд Тръмп #Владимир Путин #Русия #САЩ

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