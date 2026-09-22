Горя покривът на сградата на Община Троян, няма пострадали

Пожар е възникнал снощи на покрива на административната сграда на Община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова.

Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими.

Причините за пожара се изясняват. Работата по отстраняване на последствията ще продължи. Кметът благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на полицията.