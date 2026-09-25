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Регионалното сътрудничество, енергетиката и свързаността обсъди министър Петрова в Ню Йорк

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Регионалното сътрудничество, енергетиката и свързаността обсъди министър Петрова в Ню Йорк
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С интензивна програма от двустранни срещи, многостранни формати и публични участия министърът на външните работи Велислава Петрова приключи участието си в Седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от пресцентъра на Външно министерство.

В рамките на посещението България постави последователен фокус върху три взаимно свързани приоритета – сигурността, стратегическата свързаност и развитието на активни политически и икономически партньорства.

Министър Петрова проведе разговори с представители на държави от Европа, Северна и Латинска Америка, Черноморския регион, Близкия изток, Азия и Африка.

„Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България. Това означава да защитаваме националните си интереси, да изграждаме устойчиви партньорства и да превръщаме стратегическото положение на страната ни в реално предимство“, заяви министър Петрова.

Сред водещите теми в разговорите бяха стратегическата свързаност, европейската и трансатлантическата сигурност, международното право и ролята на ООН, сигурността в Черноморския регион, енергийната диверсификация, транспортните и икономическите коридори, регионалното сътрудничество и възможностите за разширяване на инвестиционните и търговските връзки.

Специален акцент беше поставен върху подготовката на Регионалната среща на върха за свързаност през 2027 г., на която България ще бъде домаки. В разговорите си с партньори от Черноморския регион, Близкия изток и Азия министър Петрова обсъди възможностите за развитие на по-сигурни и диверсифицирани транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа и Азия.

Министър Петрова участва в срещи и събития, посветени на глобалната продоволствена сигурност в Черноморския регион, защитата на бежанците, регионалното сътрудничество и ролята на жените в международната политика.

В Ню Йорк външният министър проведе срещи с представители на Великобритания, Ирак, Оман, Ботсвана и Филипините. Обсъдени бяха сигурността, регионалното и икономическото сътрудничество, енергетиката и свързаността. С Ирак и Ботсвана бяха подписани меморандуми за разбирателство за задълбочаване на двустранните отношения.

#външен министър Велислава Петрова #САЩ #сътрудничество #енергетика #Ню Йорк

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